Guerra: ataques israelíes sacuden Beirut y Teherán

Oleadas de ataques aéreos sacudieron Beirut y Teherán, Irán, el miércoles y hasta la mañana del jueves, aumentando el costo de la guerra en Medio Oriente, mientras el Pentágono le decía al Congreso que el costo de la guerra para Estados Unidos fue de más de 11.300 millones de dólares en solo los primeros seis días.

La cifra en dólares, revelada en una sesión informativa a puerta cerrada en el Capitolio, no incluyó muchos de los gastos asociados con la operación, que ya lleva doce días, por lo que se espera que el costo final para los contribuyentes estadounidenses sea mucho mayor.

La sesión informativa fue descrita por tres personas familiarizadas con ella, quienes hablaron bajo condición de anonimato para tratar información sensible.

La guerra en Medio Oriente no muestra señales de disminuir en múltiples frentes.

Israel atacó más de dos docenas de sitios en todo el Líbano el miércoles por la noche y el jueves por la mañana, según un portavoz militar.

Las autoridades libanesas dijeron que los ataques mataron al menos a siete personas en Beirut e hirieron a decenas más allí y en los barrios al sur de la ciudad, un bastión de Hezbolá del que miles de civiles han huido en los últimos días.

El bombardeo israelí en el Líbano, que comenzó después de que Hezbolá disparara cohetes contra Israel en apoyo de Teherán, ha matado a más de 600 personas y desplazado a más de 800.000 en los últimos días, según funcionarios libaneses.

Varios países del Golfo Pérsico dijeron que interceptaron ataques de Irán el miércoles.

Los residentes de Teherán y los medios estatales informaron de repetidos ataques con aviones no tripulados contra puestos de control callejeros controlados por la milicia Basij, matando a varias personas, un hecho relativamente nuevo que sembró el temor entre los residentes de que moverse por la capital podría ser letal.

Mientras tanto, el precio mundial del petróleo superó los 100 dólares por barril.