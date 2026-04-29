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Frío en Corrientes aumento de combustibles motos
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Corrientes

Las noticias más importantes del 29 de abril

Por El Litoral

Miércoles, 29 de abril de 2026 a las 07:16

Corrientes: choque fatal entre una motocicleta y una camioneta

YPF volvió a subir los combustibles en Corrientes y dejó de tener la nafta más barata

Rescataron un perro herido en Corrientes tras una denuncia por maltrato animal

Primeras temperaturas bajas del año en Corrientes: se registró 6°C de mínima

El STJ de Corrientes: requisitos para el concurso de áreas tecnológicas

Residuos en la mira: buscan que comerciantes y vecinos cumplan con los horarios

Goya recupera el predio de Prefectura tras 40 años: "Vuelve a pertenecer a todos"

Condenaron a un militar por tenencia de marihuana en Corrientes

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