¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

alfabetización Fiesta Nacional del Surubí Municipalidad de Corrientes
alfabetización Fiesta Nacional del Surubí Municipalidad de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Muertos y heridos

Escalada de violencia con atentados en la antesala electoral en Colombia

El presidente Petro se mostró severo con el reclamo de persecución penal a los autores.

Por El Litoral

Sabado, 25 de abril de 2026 a las 20:48

Un ataque bomba este sábado dejó 14 muertos y 20 heridos en una zona con fuerte presencia guerrillera de Colombia, en medio de una seguidilla de once atentados en menos de 24 horas, cuando falta poco más de un mes para las elecciones presidenciales, informó el gobernador de la región de Cauca.
La explosión fue en una carretera de esta violenta región del Cauca e impactó en varios vehículos.
El presidente Gustavo Petro condenó el atentado a través de su cuenta de X y pidió “la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista”, en referencia a la banda liderada por Iván Mordisco, el criminal más buscado del país al que el mandatario compara con el barón de la cocaína Pablo Escobar.
Tras su llegada al poder en 2022, Petro intentó sin éxito negociar la paz con las mayores organizaciones armadas que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016, y fortalecieron sus filas en los últimos años.
Desde el viernes se han registrado varios atentados que las autoridades atribuyen a los disidentes de la guerrilla de las FARC.
“Fue activado un artefacto explosivo” en un cilindro que cayó sobre un ómnibus y dejó 14 civiles muertos 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD