Escalada de violencia con atentados en la antesala electoral en Colombia

Un ataque bomba este sábado dejó 14 muertos y 20 heridos en una zona con fuerte presencia guerrillera de Colombia, en medio de una seguidilla de once atentados en menos de 24 horas, cuando falta poco más de un mes para las elecciones presidenciales, informó el gobernador de la región de Cauca.

La explosión fue en una carretera de esta violenta región del Cauca e impactó en varios vehículos.

El presidente Gustavo Petro condenó el atentado a través de su cuenta de X y pidió “la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista”, en referencia a la banda liderada por Iván Mordisco, el criminal más buscado del país al que el mandatario compara con el barón de la cocaína Pablo Escobar.

Tras su llegada al poder en 2022, Petro intentó sin éxito negociar la paz con las mayores organizaciones armadas que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016, y fortalecieron sus filas en los últimos años.

Desde el viernes se han registrado varios atentados que las autoridades atribuyen a los disidentes de la guerrilla de las FARC.

“Fue activado un artefacto explosivo” en un cilindro que cayó sobre un ómnibus y dejó 14 civiles muertos