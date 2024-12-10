Eduardo Ledesma Pregunta: hoy responde Tanya Magri

El programa propondrá una serie de entrevistas a intelectuales, dirigentes políticos, artistas y profesionales de distintas ramas del saber y del hacer, para reflexionar sobre temas contemporáneos que nos atraviesan como sociedad: poder, política, género, cultura, arte. La voz y el silencio. La riqueza y la pobreza.

Las entrevistas, de media hora de duración, se emitirán desde el estudio de El Litoral radio.

De este modo, el programa cumplirá con uno de sus objetivos planteados al inicio: el de la itinerancia anual como manera de hacer conversar también al entorno que es parte importante del patrimonio de la ciudad. La primera temporada, por eso mismo, ocurrió en el Teatro Vera; la segunda, en el recuperado espacio del Jockey Club y la tercera, en el Petit Hotel que perteneció a la familia Vedoya y que funciona como sede del Rectorado de la Unne. La cuarta se grabó en las instalaciones de la exCasa de la familia Miranda Gallino, actual sede de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. En tanto la quinta se realizó desde la biblioteca del Jockey Club de Corrientes

El programa es una realización del periodista correntino Eduardo Ledesma, que cuenta además con la producción de Roxana Obregón, y la apoyatura técnica, en diseño gráfico, de Augusto Vilar y en fotografía, de Hugo Zamora. La realización audiovisual de Nicolás Alonso. La música original es producida por el grupo Tajy.