estudiantes correntinos violencia de género Gustavo Valdés
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 4 de agosto

Por El Litoral

Domingo, 04 de agosto de 2024 a las 07:17

La Justicia investiga 1490 alertas por Loan
Valdés reunió a los militantes radicales y bajó línea de cara a las internas
Almirón reunió a los funcionarios de Milei en Corrientes para coordinar trabajos
Fernando Burlando habló de la foto del nene parecido a Loan: “Hay novedades”
Aranduroga goleó a Regatas y jugará frente a Sixty el pasaje a semifinales
Valdés inauguró las nuevas instalaciones del Club Hípico Santa Catalina
Un hombre está grave tras un choque entre dos motocicletas 
Liga: Huracán volvió al triunfo y Mandiyú no le pierde pisada
Corrientes aguarda la llegada de alimentos por parte de Nación
Un fallo del STJ para el desarrollo y la prosperidad de Carlos Pellegrini
 

