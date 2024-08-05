¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gustavo Valdés Gobierno de Corrientes Gustavo Valdés
Corrientes

Las noticias más importantes del 5 de agosto

Por El Litoral

Lunes, 05 de agosto de 2024 a las 06:31

Murió un joven y hay una persona herida por el vuelco de un auto

Una mujer está grave tras un choque entre una camioneta y una moto

Anibal Godoy dejó de ser subsecretario de Coordinación de Entes Decentralizados

Murió una mujer tras el choque de dos motos y otras tres personas sufrieron lesiones

Donarán los uniformes al equipo de básquet femenino que sufrió un robo 

Un fallo del STJ para el desarrollo y la prosperidad de Carlos Pellegrini

La Justicia tiene pruebas de un supuesto maltrato físico de Alberto Fernández a Fabiola

Valdés reunió a los militantes radicales y bajó línea de cara a las internas

Milei apuntó a la oposición por acción u omisión

Se espera una semana con precipitaciones y bajas temperaturas en Corrientes









 

