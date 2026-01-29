¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes

Las noticias más importantes del 29 de enero de 2026

Por El Litoral

Jueves, 29 de enero de 2026 a las 07:03

Detienen en Santa Fe a un hombre que era buscado por la Justicia de Corrientes desde 2008

Incendios en Corrientes: se registraron múltiples focos ígneos por quema de pastizales

Corrientes: investigan millonario robo a una cadena de maxikioscos

Los Alonsitos y el Chaqueño Palavecino compartieron un emotivo encuentro con Mario Bofill

Todo listo para el Carnaval de Corrientes 2026

Se postergó la llegada de Diego Santilli a Corrientes

San Martín volvió a ganar de local: derrotó a Boca

El Servicio Meteorológico Nacional cuenta con un nuevo radar y está en Corrientes

Jugadoras de básquet adaptado necesitan $25.000.000 para representar al país en el mundial

