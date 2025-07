Macri: “El cambio lo inició el PRO y ahora estamos tratando de colaborar sin especular"

El ex presidente Mauricio Macri habló este martes de su relación con Javier Milei y el futuro del PRO. Según su análisis, su partido fue el encargado de iniciar “el cambio” en el sistema político argentino y luego “la gente decidió que lo continúe La Libertad Avanza”. Sus declaraciones fueron tras encabezar un evento en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde mantuvo encuentros con intendentes y legisladores del PRO y, además, protagonizó el almuerzo con empresarios de esa entidad cordobesa.

Durante una entrevista que brindó a Cadena 3 de Córdoba, recordó sus últimos días al frente del Gobierno: “Cuando me fui y me despidieron ahí en frente de la Casa Rosada, les dije que no me iba a ir, que iba a estar siempre y que creía en el cambio y lo sigo creyendo en el cambio. El cambio lo inició el PRO. Ahora la gente decidió que lo continúe La Libertad Avanza y estamos tratando de colaborar con humildad, con generosidad, sin especular, para que la mayor cantidad de necesidades de cambio se implementen, porque hay mucha gente intentando que las cosas no cambien”.

“La mayoría de la gente de a pie se dio cuenta que el Estado presente es una estafa, que solamente le ha servido a los que están en el Estado o cerca del Estado para apropiarse de privilegios, robar todo lo que se puede. Bueno, ahora estamos en un camino en el cual queremos más libertades”, dijo.