El Gobierno también buscará privatizar los trenes de pasajeros

n Tras el anuncio por parte del Gobierno del inicio del proceso para la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A., el secretario de Transporte, Franco Mogetta, defendió la medida, aseguró que “va a ser un modelo diferente” al de la década de 1990 y anticipó que ya está trabajando también en un esquema para la venta del sistema de trenes de pasajeros.

Junto al titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, el funcionario brindó una entrevista a un reducido número de medios, entre los cuales estuvo Infobae, en la que precisó también que de la licitación podrán participar tanto empresas locales como internacionales.

Para avanzar con esta decisión, tal como habilitó la Ley Bases aprobada por el Congreso, las autoridades hicieron primero un exhaustivo análisis de situación de cómo se encuentra la red en la actualidad y determinaron que “la distancia media transportada es de 500 km, lo mismo que hace 50 años”, a pesar de que durante ese tiempo “la producción agrícola se multiplicó por seis".

Entre los problemas que detectaron, se encuentra una baja densidad de cargas; ingresos que no cubren costos de mantenimiento ni generan recursos para rehabilitar la infraestructura; falta de previsibilidad regulatoria; infraestructura en estado regular o malo en gran parte de la red operativa; bajas velocidades de circulación y trenes cortos, y ramales troncales saturados en zonas urbanas y accesos a puertos.

“Las instrucciones del Presidente son que todo lo que pueda estar en manos del privado, va a estar en manos del privado. El Estado no puede ser un empresario, ni mucho menos estar destinando recursos a solventar empresas deficitarias en un país con los índices de pobreza que hemos heredado. Entonces, en eso el Estado tiene que abocarse a cuestiones urgentes, tanto en sus recursos técnicos como económicos, para poder sacar a tantos argentinos de la pobreza”, explicó Mogetta. De acuerdo con lo que precisó el secretario de Transporte, el Belgrano Cargas “le ha generado al Estado en el 2023 desembolsos por 112 millones de dólares” y se encarga “de una operación que en más del 95% de los casos en el continente está en manos de los privados”.

“Belgrano Cargas y Logística integra un 5% muy minoritario en manos de la administración pública. Lo que estamos haciendo es ejecutar, no solamente la manda presidencial, sino también del Congreso de la Nación, porque la Ley Bases dice que esta empresa debe pasar a ser gestionada por capitales privados y solventadas por capitales privados, porque además es lo que le va a dar mayor competitividad también y va a generar seguramente las inversiones que no ha sido posible hacer desde el Estado para darle mayor competitividad frente al camión y también para diversificar la carga que hasta ahora viene congelada desde hace muchísimos años”, agregó.