El Bcra remata 1.500 tambores repletos de monedas

El Banco Central de la República Argentina remata monedas cuyo valor ha quedado reducido al del metal.

Son 1.500 tambores repletos de monedas antiguas y desgastadas, pero aun en circulación, disponibles en subasta pública.

Cada lote se ofrece por el valor del metal, no por su valor nominal.

Lo esencial: el BCRA organiza un remate de 1.500 tambores llenos de monedas que han perdido su valor nominal y solo conservan un interés por el metal que contienen. La iniciativa busca optimizar los recursos y liberar espacio en sus instalaciones al vender las monedas en lotes al mejor postor.

Mientras que la utilización de efectivo en la Argentina cede terreno día a día, una serie de decisiones oficiales apunta a acelerar el proceso que consolida el uso de medios de pago electrónicos como los favoritos del público. Y este cambio tiene un fundamento ineludible: el de la histórica inflación que sufre la economía Argentina, por encima del 200% en el cotejo interanual, y sobre el 100 por ciento en el acumulado de 2024, que rápidamente dejó obsoletos a las monedas y a los billetes, dada la gran cantidad de efectivo necesario hasta para la transacción cotidiana más pequeña.

Por una parte, el Banco Central tomó la decisión de no emitir más billetes en Casa de Moneda, debido al elevado costo, pues que imprimir en el exterior resulta más barato que hacerlo en esa entidad. En los hechos, un paso más hacia la eliminación de este organismo, que quedó intervenido, con la designación del abogado Pedro Daniel Cavagnaro. Además, se optó por la inmediata rescisión de los contratos para la impresión de billetes de 1.000 y 2.000 pesos a partir de octubre y dar vacaciones al personal hasta fin de año.

La “guerra contra el efectivo” sumó un nuevo capítulo este miércoles. El Banco Central efectuará el próximo 21 de noviembre una subasta pública de monedas que están aún con curso legal, dado que puede haber en el mercado interés en ellas por el valor del propio metal con el que están compuestas, para su eventual reciclaje, que por el valor nominal de las mismas.

Fuentes del BCRA confirmaron que “hay una subasta de monedas que es pública; ya no tienen valor ni eficiencia para el uso”. Son 1500 tambores de 100.000 monedas cada uno