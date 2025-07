El Gobierno convocó a los gremios universitarios

El Gobierno Nacional se reunirá con los gremios universitarios este lunes a las 16 para conformar una comisión técnica y analizar la situación salarial de los docentes y no docentes. Existen dudas sobre la posibilidad de una nueva oferta de mejora salarial, luego de la propuesta del 6,8% del Ejecutivo, aunque los sindicatos y algunos funcionarios ven muy lejana esa posibilidad.

El encuentro será entre los líderes de los sindicatos y representantes de Educación, como el secretario Carlos Torrendell y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

“Lo que puedo decir es que la comisión tiene como fin determinar técnicamente aspectos de la situación y evolución salarial entre ambas, clarificando la interpretación de las demandas sindicales y la visión del Gobierno sobre esos números”, señalaron desde Eduación a TN.

“No es reunión paritaria como tal. Es una comisión técnica que se acordó para analizar el verdadero desfasaje. Sería para que el Ejecutivo reconozca la deuda con el sector”, indicó una fuente sindical, que advierte que los docentes y no docentes universitarios tienen un atraso del 50% con respecto a la inflación.

La reunión llega apenas días después de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria, que se organizó para ir contra el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. El Presidente lo oficializó un día después, el jueves. Las razones que lo llevaron a publicar el decreto se basan en la negativa del Ejecutivo de poner “en riesgo el equilibrio fiscal” y en sostener que la ley sancionada por el Congreso no presenta de dónde saldrán los recursos para financiarla.