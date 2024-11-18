Buscan a un hombre que prendió fuego a su pareja y escapó con su hija de 2 años

Un hombre de 28 años roció con alcohol y prendió fuego a su pareja durante una discusión. Tras ello, secuestró a su hija de dos años y escapó del lugar.

El violento episodio ocurrió durante la madrugada de este lunes en una vivienda ubicada en la localidad de Perico, provincia de Jujuy. De acuerdo a lo informado a medios locales por fuentes ligadas al caso, las autoridades recibieron un pedido de auxilio sobre un incidente ocurrido en el barrio San Nicolás.

Cuando se acercaron al lugar, la víctima, identificada como Ruth Elizabeth Portal, de 22 años, le dijo a los efectivos de la Seccional N°60 que su pareja, Leandro Miguel Tolaba, le había tirado alcohol y que luego la había prendido fuego.

Tras ello, aclaró que el acusado escapó llevándose a su hija, Alison Tolaba Portal, una nena de dos años. La mujer fue abandonada en el lugar con graves heridas, por lo que poco después debió ser trasladaba al Hospital Arturo Zabala donde quedó internada con un diagnóstico de “quemaduras de segundo grado”.

Desde ese momento, la Policía desplegó un intenso operativo para dar con el hombre y la nena. “Se activó el protocolo de búsqueda y se dispuso la detención de Leandro Miguel Tolaba. Se solicita la colaboración de la comunidad para localizarlo y salvaguardar la seguridad de la menor”, precisaron desde la policía local.

Además, el Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) activó el alerta para dar con la pequeña que al momento de su desaparición vestía una remera rosa.

Por su parte, el acusado llevaba puesto un pantalón de jean azul, una remera negra y zapatillas negras con planta blanca. Quienes puedan aportar información que permita dar con el paradero de ambos, deben comunicarse a la línea 911/388-6860239/388-6828607 o dirigirse a la unidad policial más cercana.

La búsqueda, hasta el lunes a la tarde, no había dado resultado positivo.



