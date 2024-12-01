Descuartizaron e incendiaron el cuerpo de una menor que estaba desaparecida

El cuerpo de una menor de 17 años que permanecía desaparecida desde el pasado miércoles fue hallado en incendiado y descuartizado en la localidad bonaerense de Villa Albertina, en un caso en el que se investiga un ajuste de cuentas narco.

Fuentes policiales señalaron que se trata de Candela Magalí Milagros Azoya, a quien la familia buscaba de manera desesperada desde el 27 de noviembre cuando la adolescente había ido a comprar zapatillas, según revelaron sus allegados.

De acuerdo a lo que señala la investigación, el crimen podría tratarse de una venganza narco. Los investigadores están convencidos de que la mataron horas después de que desapareció en un aguantadero de la zona donde se comercializa paco en el barrio y al que fue por sus propios medios, junto a su primo y los dos prófugos.

El cuerpo fue hallado, tras un llamado al 911, en el cruce de la calle Facundo Quiroga y las vías del Ferrocarril Roca (Ramal Haedo), en la localidad de Villa Albertina, partido de Lomas de Zamora.

Entre restos de basura quemada, los efectivos policiales que llegaron al lugar encontraron un pie humano, la cabeza y otras partes humanas semi calcinadas.

La madre de la menor había radicado denuncia en la comisaría de Ingeniero Budge por la desaparición de su hija, la que se había retirado del domicilio el miércoles a la tarde refiriendo que se iba rumbo a la Plaza Santa Marta, de las calles Virgilio y Copihue "a buscar unas zapatillas".

Las cámaras de seguridad fueron un pilar para dar con el paradero y el dato de que Candela había estado en la plaza Santa Marta el día de la desaparición también. Allí fue con su primo, que ahora está preso, a buscar sus zapatillas.

Las imágenes mostraron a la chica, tras comprar las zapatillas, ingresando con su primo y otros dos hombres al aguantadero donde se comercializa droga en esa zona de Villa Centenario y donde el detenido vende paco a los vecinos: “La mamá dice que ella no consumía, así que o fue a comprar o acompañar a su primo, estaba en confianza. Fue un horror lo que le hicieron”, se sinceraron.