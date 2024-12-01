Nueva fuga de presos en la Ciudad y echan a dos funcionarios

Una nueva fuga en una comisaría provocó la reacción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que echó al responsable civil del área dentro del Ministerio de Seguridad y al director de Alcaidías de la Policía de la Ciudad.

El escape se registró en el Centro de Contraventores de Nueva Pompeya. Ocurrió después de que 11 detenidos lograran evadirse de la Alcaidía 4 Bis de Barracas, el sábado 23 de noviembre.

Se trata de un predio inaugurado en 2015 en la calle Beazley al 3800. Funciona en el segundo piso del Centro de Servicios Judiciales que construyó el Consejo de la Magistratura porteño, con dos pabellones (uno masculino y otro femenino). Los detenidos solo pueden permanecer allí 90 días.

Los dos prófugos son de nacionalidad extranjera y no se informó de qué delitos los acusaban. Ellos son Darlin Javier Polanco Aguero (32), con domicilio en la Ciudad, y Dilson Eduardo Polanco Muñoz (35), con residencia en Avellaneda.

El ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, comunicó la novedad a través de redes sociales y detalló que los despidos fueron resueltos "más allá de la correspondiente investigación en curso".

De esta manera, la Ciudad resolvió echar a Sebastián Vela de su cargo en el Ministerio de Seguridad y al comisario mayor Adrián Ochoa, quien dirigía las alcaidías porteñas.

Como consecuencia del escándalo por los escapes reiterados de las cárceles porteñas, también fueron sumariados cuatro policías de la Ciudad.