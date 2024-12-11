Bajaron un proyecto para declarar al inodoro “un lugar para la paz”

Fue uno de los proyectos más efímeros de los últimos años. La iniciativa para que la cámara de Diputados declarara "de interés legislativo" al inodoro ya no será motivo de debate en el recinto parlamentario.

Según confirmaron este miércoles a Clarín fuentes legislativas, las autoridades del bloque de Unión por la Patria (UxP) -al que pertenece la autora de la propuesta- decidieron retirarla del "Orden del Día", a partir de la repercusión ("negativa") que tuvo esta propuesta.

Alejada de los enfrentamientos que socavan la interna en el oficialismo bonaerense y cuando está en riesgo el debate por el Presupuesto 2025 para la Provincia, la diputada Viviana Guzzo presentó un proyecto para declarar de “interés legislativo” al inodoro, entre otros motivos porque lo considera un “lugar para la paz”.

Se trata del expediente 3.672, promovido para ser tratado en el período legislativo 2024/2025 y que lleva la firma de la legisladora de General Viamonte, que adhiere al kirchnerismo. La idea era que para acompañar al Día Mundial del Retrete, designado por la ONU, y que se debe conmemorar el 19 de noviembre de cada año, la legisladora debe promover una de las lineas de acción fijadas por el organismo internacional.

Guzzo consideraba que debía ser de interés el lema que sostiene que “El retrete es un lugar para la Paz”. La Propuesta sostiene que “este espacio esencial, en el centro de nuestras vidas debería ser seguro y no suponer un riesgo”.

Importa agregar datos para contextualizar el escenario en que se conoció la iniciativa. Este año la cámara de Diputados sesionó siete veces en todo el año. Por estas horas, el gobernador Axel Kicillof intenta alcanzar acuerdos en su propia tropa y con los bloques opositores para lograr un plenario que permita aprobar el Presupuesto 2025.

No es sencilla esa tarea. La bancada de UxP está fisurada por la disputa entre el kicillofismo, el massismo y La Cámpora. Los grupos opositores están divididos: hay dos PRO; dos UCR y hasta dos segmentos libertarios.

Guzzo accedió a su banca por la Cuarta Sección electoral (zona centro este de la Provincia) en 2023 y tiene mandato hasta 2027. Nació en Los Toldos, se dedicó a la actividad docente y fue directora de Educación del distrito de Viamonte.