Del Río culpable: “Esperé que pida perdón”, dijo el hermano del asesino

Cuando escuchó el veredicto que declaraba a su hermano, Martín Del Río, culpable, rompió en llanto. Sentía que se había hecho Justicia por su madre y su padre, María Mercedes Alonso y José Enrique Del Río, asesinados a balazos el 24 de agosto de 2022 en su casa de Vicente López. Pero esperaba algo más: unas palabras de arrepentimiento. Pero no las hubo.

“Todo el tiempo, hasta último momento, pensé que se iba a arrepentir. Pensé que, aunque sea por beneficio propio, iba a decir ‘me arrepiento’”, dijo Diego Del Río, el hijo mayor de las víctimas en la puerta de los Tribunales de San Isidro después de que la jueza María Coelho condenara a su hermano a la pena de reclusión perpetua.

Hasta último momento, Martín Del Rio repitió ser “completamente inocente”. Así lo sostuvo cuando tuvo la oportunidad de decir sus palabras finales antes de que el jurado se retirará a deliberar.

El hijo mayor de las víctimas se mostró muy conforme con la condena. “La verdad es que fueron muy difíciles estos dos años y tres meses esperando que llegue esto. Esperando que en algún momento pidiera perdón. Pero estos días fueron de más mentiras y más mentiras. Ese era su modus operandi, creo que es eso lo que lo lleva a explotar en algún momento. ¿Por qué explota de esta manera? No lo sé, son motivos que no se entienden. Nosotros estamos conformes, se hizo Justicia”.

“¿Qué pensaste el 7 de septiembre de 2022 cuando te enteraste de la detención de tu hermano?”, le preguntaron en un reportaje con el diario La Nación, y respondió: “No lo podía creer. Nadie lo podía creer. A las 8 de la mañana estábamos en el estudio del doctor [Felix, abogado de la familia] Linfante para ver cómo lo íbamos a defender y él ya sabía que había sido mi hermano. Cuando vimos la prueba, lo reconocimos rápidamente.

Diego Del Rio siente que hubo un plan por parte de su hermano. “No fue emoción violenta. Lo venía planificando desde hace un tiempo largo y lo peor de todo es que no entiendo por qué lo hizo. Ninguno de los problemas que había era tan grave como para llegar a esa situación. Eran cuestiones económicas que se solucionaron fácilmente. La mayoría, al día de hoy, están solucionadas. Quizá no podía enfrentar a mi padre y eso lo llevó [a ejecutar su plan].