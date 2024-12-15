La Justicia investiga una empresa del hijo de Edgardo Kueider

En las tres causas que la Justicia tiene abiertas contra el exsenador Edgardo Kueider están en la mira una serie de personas que podrían configurarse como sus posibles testaferros. El grupo está conformado por Iara Gilsen Costa, su exsecretaria privada; Rodolfo Daniel González, un empleado de la Biblioteca del Congreso que es además socio de Kueider en la empresa Betail y Ernesto Javier Rubel, amigo y exsocio en esta última firma.

La Justicia ahora posa su mirada sobre otra persona, de la que hasta ahora no hay demasiada información: el hijo del exlegislador. Se trata de Iván Haidar Kueider, socio junto con su padre en una firma ahora en la mira de la Justicia cuyos domicilios fueron allanados el pasado jueves por orden de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

La magistrada lleva adelante una causa que se desprendió del expediente Securitas, que investiga el pago de coimas por parte de esta firma a organismos provinciales y nacionales para quedarse con contratos de seguridad. Una de las compañías a las que se le habría pagado dádivas es Enersa, la empresa de seguridad estatal de Entre Rios, de la que Kueider era directivo.

La empresa en cuestión es Edekom S.A., que se dedica al servicio de consultoría en tecnología de la información como actividad primaria y a la publicidad y procesamiento de datos como actividades secundarias. La compañía fue fundada en diciembre de 2022, según registros a los que accedió TN y posee dos domicilios, uno en avenida Belgrano al 1200 y otro en Cerrito 1320. A ambos llegó la Gendamería en busca de documentos y elementos electrónicos de utilidad para el caso pero se confirmó lo que se preveía: la compañía en cuestión no funciona allí.

La Justicia investiga a una empresa del hijo de Edgardo Kueider y tiene en la mira al contador de la familia

Edekom se fundó en el año 2022 y ese no es dato menor. Kueider no presentó sus declaraciones juradas correspondientes a ese año ni la de 2023, es decir, esta empresa se mantenía oculta hasta que estalló el escándalo de los U$S200 mil que el exsenador intentó ingresar sin ningún tipo de documentación a Paraguay. Fuentes judiciales le dijeron a TN que esta firma tiene similitudes con Betails: no tiene balances presentados ni actividad real. Serían empresas fantasmas.

Haidar Ivan Kueider, de 31 años, es monotributista categoría F, y se dedica a los servicios de publicidad y al hospedaje de datos. La Justicia busca determinar si el joven también se pudo haber utilizado para ocultar el patrimonio de su padre.

En esta historia también cobra protagonismo un contador llamada José Carlos Nogueras. La Justicia también allanó un domicilio en Ercilla al 6200 que estaría vinculado a este hombre. La investigación lo sindica como el contador que aprobó los balances de Betail cuando se presume que en rigor en una empresa sin actividad ni giro comercial. En ese domicilio las autoridades esperaban hallar documentos clave sobre las empresas en la mira.

Durante el jueves se llevaron adelante 13 allanamientos a diversas propiedades vinculadas a Kueider. La lista de inmuebles se compone de la siguiente manera:

Departamentos en Santiago del Estero al 500, Paraná. Estas unidades fueron adquiridas por la empresa Betail, de la que Kueider es dueño en un 50%. Las expensas de este departamento a partir de agosto comenzaron a estar a nombre de Iara Gilsen Costa, la secretaria privadal exsenador.

Inmueble en Rodríguez Peña al 1900, en Capital Federal. Es propiedad de Rodolfo Daniel González, socio de Kueider en Betail y el dueño de la camioneta en la que fue detenido el exsenador con los 200 mil dólares sin declarar.

Departamento en Araoz Alfaro al 400, en Capital; y otro en Bartolomé Mitre al 800, en Morón. Este último pertenece a Ernesto Javier Rubel, amigo y exsocio de Kueider en Betail. Es un monotributista categoría C, sin actividad comercial previa conocida.

Ituzaingó al 1000, Concordia, sede de BETAIL S.A.

Ercilla al 6200, CABA, vinculada al contador José Carlos Nogueras.

Una oficina en Belgrano al 1200, en donde funcionaría Edekom. También se allanó otro inmueble ubicado en Cerrito al 1300, CABA, también vinculado a esta compañía.

Inmueble en Fincas de Iraola de Berazategui.

GRUPO CDS, ubicado en Ernesto Bavio al 90, Paraná. Es el fideicomiso que construyó el edificio LIVE en Paraná en donde la empresa Betail compró tres departamentos y también poseen unidades los hermanos Tortual, investigados en el caso Securitas.

Ernesto Bavio 97, Paraná (escribanía en la que se habrían llevado a cabo operaciones y gestiones de las sociedades vinculadas al exsenador Kuider); San Luis 673, propiedad vinculada a la madre de Iara Guinsel Costa.

El senador peronista cumple prisión domiciliaria en Paraguay, donde fue detenido tras entrar con más de US$200 mil sin declarar. Para que eventualmente Kueider sea detenido, en la causa por enriquecimiento ilícito a cargo de Arroyo Salgado, la Cámara Alta primero debería determinar su desafuero, para lo que hacen falta dos tercios de los votos.

El último viernes, y tras la expulsión de Kueider del Senado, la jueza Arroyo Salgado pidió formalmente que se allane la oficina del exlegislador. El procedimiento, al cierre de esta nota, no se había llevado a cabo porque necesitaba de la autorización del titular de la Cámara provisoriamente a cargo de Bartolomé Abdala.

