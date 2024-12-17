Hallaron el cuerpo sin vida de un joven actor de 27 años en medio del Nahuel Huapi

El cuerpo sin vida de un joven de 27 años fue encontrado en las últimas horas en el brazo Blest -en el límite entre Río Negro y Neuquén- del lago Nahuel Huapi. Los restos de la víctima, un actor egresado de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático de Buenos Aires, fueron descubiertos por un vecino que navegaba por aquel sector.

Según reconstruyó el Diario Rio Negro, por el hallazgo se llevaron a medidas diversas. Entre ellas, el despliegue de agentes de personal de la Policía de Río Negro, gabinete de criminalística, área de Investigaciones Judiciales y la Unidad Operativa del Ministerio Público. El sitio del hallazgo es agua adentro, lo que dificultó el avance de las pesquisas.

Prefectura Naval Argentina estuvo a cargo del retiro del cuerpo mientras que la intervención de profesionales de la Oficina de Atención a la Víctima estuvo por objeto contener y ofrecer asistencia psicológica a familiares directos y amigos de la víctima. Hasta el momento, no se informaron detenciones y/o allanamientos vinculados al deceso.

Poco después de que el hecho tomara estado público, el Ministerio Público de Río Negro emitió un comunicado en el que informó sobre la realización de la debida autopista. El informe preliminar sugiere que el hombre no presentaba signos de criminalidad, forcejeos ni ninguna cosa que sugiera un delito. Murió a raíz de una hipotermia.

Este martes, 24 horas después del hallazgo, Diario Río Negro pudo confirmar a partir de fuentes oficiales el nombre de la víctima: Federico Nahuel Ramón. Según trascendió en las últimas horas, la familia de Facundo lo buscaba intensamente tras perder contacto con él cuando salió de su casa, al parecer, con intenciones de ir a navegar al lago.

Asimismo, la Agencia de Noticias de Bariloche (ANB) precisó que el muchacho se encontraba recorriendo el lago a bordo de un kayak. De acuerdo a las últimas informaciones, habría pasado la noche en alguna de las playas ubicadas frente a la ciudad y al retornar, lo sorprendió una tormenta.