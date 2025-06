Fuerte cruce entre Villarruel y Bullrich por el gendarme detenido

Luego de que Victoria Villarruel apuntara contra Patricia Bullrich por la detención del gendarme argentino en Venezuela, la ministra de Seguridad respondió a las críticas de la Vicepresidenta y aseguró que “los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político”.

Lo hizo a través de sus redes sociales, el mismo medio que eligió la presidenta del Senado horas antes para referirse al caso de Nahuel Gallo, el cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina detenido en el país vecino desde 8 de diciembre.

En respuesta a la pregunta de un usuario, la dirigente libertaria expresó su postura sobre el hecho y deslizó un cuestionamiento hacia la encargada de Seguridad al asegurar que ella no hubiera dejado que el oficial viajara al territorio que está bajo el gobierno de Nicolás Maduro.

Bullrich le respondió: “Sra. Vicepresidente: Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político”.

En este sentido, la ministra le dijo a Villarruel que habla con “total desconocimiento de los canales y mecanismos administrativos" de la Gendarmería Nacional y le explicó que la autorización de viajes se otorga a través de la Dirección de Personal. “Por eso le solicito que antes de emitir declaraciones, la próxima vez se informe”, arremetió la funcionaria.

Bullrich concluyó su descargo con una mención a uno de los temas que provocó el enojo de Milei con Villarruel a mitad de año y el cual marcó el principio de la ruptura de su vínculo: el aumento de la dieta de los senadores.

“Por último, si quiere servir a la Patria, como argentina le pido se ocupe de frenar el descabellado e inminente aumento de sueldos en el Senado de la Nación. La ciudadanía está haciendo un esfuerzo heroico para superar la crisis heredada y no merece financiar dietas de 9.5 millones para ningún legislador", finalizó la ministra.

El comentario que provocó la reacción de la ministra de Seguridad había sido expresado por la vice durante el mediodía del jueves, cuando contestó la pregunta de un seguidor en X.

“Jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela. Lo que está ocurriendo es la consecuencia tristemente obvia, pero como no soy del área de seguridad no opino de las sanciones y acciones que se debieran tomar. Slds”, había tuiteado Villarruel.