Menem fue reelecto como presidente de la Cámara de Diputados en un clima de tensión

Martín Menem fue reelecto como presidente de la Cámara de Diputados gracias al apoyo de los bloques dialoguistas, a pesar del fuerte malestar que reina en amplios sectores de la oposición. El peronismo dio quórum para iniciar la sesión preparatoria, pero luego criticó en duros términos al riojano y se abstuvo para no validarlo.

Uno de los primeros en hablar, tras la nominación formal de Menem como presidente, fue el presidente de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez. El santafesino acusó a Menem, entre otras cosas, de no respetar los acuerdos políticos, de bloquear el tratamiento del DNU 70/23, de cerrar la comisión de Juicio Político y de no conformar algunas bicamerales clave.

“Prestaron vehículos para ir a visitar a genocidas a Ezeiza, reprimieron diputados y nunca hubo solidaridad, ni que hablar del trato con los trabajadores de esta Cámara, lo que se vive es angustia y desolación. Además, el presidente de esta Cámara debería estar garantizando que la Argentina tenga el año pasado un proyecto de Presupuesto. Acá es como si nada pasara”, enumeró el jefe de bloque peronista. Finalmente, Martínez confirmó que el peronismo no votaría a favor del candidato oficialista. Desde el Pro, Cristian Ritondo dijo: “Vamos a acompañar porque le tocó un año difícil con un bloque chico”.