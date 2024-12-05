En el Pami de Córdoba, un jubilado se roció con combustible e intentó prenderse fuego

Este jueves por la mañana se vivieron momentos de desesperación en la sede central de PAMI en la ciudad de Córdoba, donde un jubilado roció su cuerpo con combustible e intentó prenderse fuego luego de que el personal se negara a entregarle los medicamentos que solicitaba. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores debido a que el hombre depuso su actitud y, una vez reducido, fue trasladado a un centro de salud local.

El tenso momento que se registró hoy en la sucursal del PAMI, ubicada en avenida General Paz al 300, en el barrio Centro de la capital provincial, ocurrió luego del anuncio del Gobierno de restringirles a los jubilados el acceso a medicamentos gratuitos.

En este contexto, ayer un grupo de manifestantes se movilizó a las oficinas centrales de la obra social en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) con el objetivo de expresar su rechazo a la disposición y exigir su “inmediata restitución”.

Fuentes de la Policía de Córdoba consultadas por Infobae precisaron que el jubilado, paciente psiquiátrico, intentó prenderse fuego cerca de las 8:30 de este jueves, cuando ingresó al hall central de las oficinas con un encendedor y un bidón de 5 litros de combustible, materiales que luego utilizó en su intento por incendiarse.

Según la información que los testigos les brindaron a los uniformados, el señor, de 67 años, enfureció cuando el personal administrativo le informó que no le entregaría la medicación solicitada.

Tras su violenta reacción, el jubilado fue asistido en el lugar por un médico de un servicio de emergencias, quien le diagnosticó ingesta de combustible por intento de suicidio. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia al Sanatorio de la Cañada, ubicado a unas 20 cuadras del lugar del hecho.

El último martes, el PAMI decidió restringir la cantidad de afiliados que acceden a cinco medicamentos gratis por mes. A partir de ahora los jubilados que requieran una cobertura del 100% en los remedios deberán gestionar el “subsidio social”, un trámite que impone requisitos que hasta el momento no eran exigidos.

En la práctica, el nuevo esquema significa una restricción, ya que muchas personas que hasta el momento accedían a medicamentos gratis ya no lo podrán hacer.

Entre los requerimientos para tramitar el nuevo “subsidio social”, se exige que el beneficiario no perciba más de $390.000 mensuales, no esté afiliado a una prepaga y no tenga un automóvil de menos de 10 años.

El PAMI anunció que desde ahora los jubilados y pensionados que necesiten acceder a la cobertura total (100%) de medicamentos deberán tramitar un subsidio social. Entre los requisitos exigidos, se debe percibir ingresos netos menores a $389.398 (1,5 haberes previsionales mínimos), no estar asociado a una prepaga, no tener más de un inmueble y en caso de ser titular de un automóvil, el vehículo deberá tener más de 10 años de antigüedad.

Para los jubilados y pensionados que no hayan tramitado el subsidio social o no lo necesiten, los descuentos para los medicamentos del PAMI se mantendrán entre 80% a 50%, según el beneficiario y tipo de tratamiento.

