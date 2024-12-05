Caputo aseguró que “no vale la pena” tratar el Presupuesto

El ministro de Economía Luis Caputo relativizó el hecho de que el Presupuesto 2025 no haya sido incorporado al temario de sesiones extraordinarias para el Congreso y dijo que “no vale la pena” discutirlo si pondrá en tensión el equilibrio fiscal. “Preferiría que pase porque es una buena señal institucional pero si para que pase eso hay que arriesgar el ancla fiscal, que es lo más importante en nuestro modelo, no vale la pena”, dijo.

Por otra parte, respecto de la negociación con las provincias para tener un presupuesto que les asegure el envío de fondos desde Nación, el jefe del Palacio de Hacienda aseguró que “con el crecimiento proyectado para el año que viene las provincias van a recibir 3.000 millones de dólares más de coparticipación más lo que cobran ellos de sus propios impuestos”, apuntó en diálogo con LN+.

“Nosotros a nivel de Nación sacamos el impuesto PAIS, que equivale a 1,5% del Producto. Las provincias ya van a estar mejor financiadas el año que viene; la Nación no. Entonces, el esfuerzo más grande ya lo estamos haciendo nosotros, los que no tenemos plata somos nosotros. Comprometer el equilibrio fiscal nunca va a ser el caso nuestro. Me gustaría tener presupuesto, pero a riesgo de comprometer el compromiso fiscal, no”, concluyó desde Montevideo, donde participa de la cumbre de ministros y banqueros centrales del Mercosur.

Por otra parte, Caputo aseguró, respecto al cepo cambiario, que están “bien encaminados” y que el Gobierno puede “hacerlo en forma gradual”.