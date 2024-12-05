La justicia de Paraguay imputó al senador Edgardo Kueider por el delito de contrabando

A primeras horas de este jueves, la Justicia de Paraguay informó que imputó de manera formal al senador nacional Edgardo Kueider y a la mujer que lo acompañaba, Iara Magdalena Guinsel Costa, “por la supuesta comisión de hecho punible de tentativa de contrabando” y se solicitó una medida cautelar de carácter personal ante el juzgado especializado de crimen organizado y anticorrupción.

A raíz de esta disposición, y según informaron fuentes de la Justicia de Paraguay a Infobae, Kueider y Guinsel Costa quedaron detenidos en el Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional, Ciudad del Este. Por el delito de contrabando podría caberle una pena de cinco años.

Kueider, así, deberá afrontar dos procedimientos (uno administrativo tributario y otro penal) luego de haber sido retenido en un control fronterizo, ayer a la madrugada, cuando quería ingresar a Paraguay desde Brasil con una suma de 211.102 dólares, 640.000 guaraníes y 3.900.000 de pesos sin declarar. Luego, ante los medios de prensa, dijo que ese dinero no era de él.

Kueider y Guinsel Costa declararon ayer ante los fiscales. Según reveló uno de los funcionarios judiciales que trabaja en el caso, Alcides Giménez Zorrilla, el legislador insistió en que el botín no era suyo. “Él dijo que era acompañante, que estaba llevando a la señorita para hacer un negocio con una empresa radicada en Paraguay; él le atribuyó la titularidad del dinero a la señorita”, explicó en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

A su vez, y según informó Oscar Orué, director nacional de Ingresos Tributarios de Paraguay (Dint), el procedimiento administrativo contra el senador argentino podría demorar 90 días. En la imputación formal, el período de tiempo es más extenso: “Conforme a la naturaleza del hecho investigado y las evidencias recogidas, se requiere la utilización del tiempo de cuatro meses de preparación investigativa, a los efectos de formular acusación o el requerimiento conclusivo que corresponda”.

Nosotros pusimos controles exhaustivos en el horario de la madrugada porque tenemos denuncias de que en ese horario se intentaba introducir mercadería de contrabando. Cuando hacemos el procedimiento, dijo que era un senador oficialista, y presentó la documentación. Nos llamó la atención el horario y la condición que ostenta en argentina, un senador nacional”, amplió el funcionario paraguayo en Radio Rivadavia.

De acuerdo con el parte de la Aduana local, el control se realizó en la cabecera guaraní del Puente de la Amistad, que une Ciudad del Este con Foz do Iguazú en Brasil. El legislador se trasladaba en un vehículo Chevrolet Trailblazer 4x4 negro, una SUV de alta gama. Al revisar el interior del vehículo, detectaron la presencia de una mochila, que contenía divisas de distintas denominaciones, todas sin declarar.

Por otro lado, el vehículo en el que se movilizaba fue trasladado al depósito B de la terminal portuaria de Ciudad del Este. El resto de las evidencias se derivaron a la División Resguardo para la continuidad de los trámites administrativos.

En tanto, desde el Ministerio Público de Paraguay informaron a este medio que el expediente quedó a cargo del juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, debido al monto incautado durante el operativo. Además, se notificó que durante el día de hoy se llevará a cabo una audiencia telemática, en horario a confirmar, con la participación del juez y los fiscales intervinientes para la imposición de medidas.

“Durante la audiencia, se evaluarán las condiciones de convivencia procesal y la posible aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, conforme a las características del imputado”, indicaron.

Los detalles de la imputación

El acta de imputación, a la que accedió Infobae, las autoridades paraguayas le restituyeron al senador la suma de 9.900 dólares, “la suma permitida para ingresar en el territorio nacional sin la necesidad de declaración”. Además, al momento de argumentar el posible delito de contrabando, el texto señala: “Las acciones realizadas por Edgardo Darío Kueider y Iara Magdalena Guinsel Costa fue la de presumiblemente ocultar las sumas de dinero, en el sentido de no ingresar por las vías legales un instrumento que por su valor deben ser declarados”.

Patrimonio bajo la lupa

Este incidente en Paraguay se suma a las indagaciones previas sobre el patrimonio del Kueider, que ya estaban en curso en la Justicia argentina. Según información disponible, el senador está implicado en dos causas penales: una en Concordia, donde se le investiga por enriquecimiento ilícito, y otra en la justicia federal de San Isidro, relacionada con supuestas coimas pagadas por una empresa de seguridad para mantener contratos con el Estado y empresas privadas.

A su vez, y tras el incidente en Ciudad del Este, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) inició de oficio una nueva investigación para determinar el origen del dinero incautado al senador.

El período bajo la lupa es entre 2017 y 2023. La denuncia inicial fue presentada por un periodista, lo que llevó al fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, a impulsar medidas para profundizar en la investigación del patrimonio del senador por Entre Ríos.

El nombre de Kueider también ha surgido en una megacausa que instruye la jueza Sandra Arroyo Salgado, donde se investiga a la empresa de seguridad privada Securitas. Esta empresa está bajo escrutinio por presuntas irregularidades en la obtención de contratos con diversas entidades estatales y privadas.

Pedido de licencia

Ayer, el senador nacional anunció que pedirá licencia a su banca hasta que se clarifique la situación. La noticia fue confirmada a través de un comunicado de su equipo de prensa, en el que aclararon que “la determinación tiene como objetivo que no haya ningún tipo de impedimento a la hora de que se lo investigue”. A su vez, precisaron que Kueider espera que “se pongan en marcha todos los mecanismos institucionales correspondientes y que se aclaren los hechos”.

