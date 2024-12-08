Habló el juez paraguayo a cargo de la causa de Kueider

El juez que investiga la causa que involucra al senador Edgardo Kueider, Humberto Otazú, habló sobre la pena que podría recibir y brindó detalles sobre las condiciones de la prisión domiciliaria del legislador.

Otazú explicó este domingo que la condena máxima que podría recibir Kueider sería de dos años y medio de cárcel por el delito de tentativa de contrabando y descartó la posibilidad de que emigre a la Argentina en un futuro cercano.

“Para nosotros el contrabando es un delito fuerte porque tiene implicancias en nuestra sociedad, pero al tratarse de una tentativa, la expectativa de la pena es baja”, dijo el juez en diálogo con Radio Rivadavia.

El juez paraguayo confirmó que “Kueider va a quedarse en el país hasta que termine el procedimiento”, aunque no confirmó cuánto puede llegar a durar el proceso judicial que también involucra a la secretaria del legislador.

En ese sentido, Otazú señaló: “Que el senador pueda abandonar el país es inviable, es una situación que no se va a dar. Hoy existen medios telemáticos para hacer videoconferencias y ahí se podría otorgar una autorización. Pero su salida física, por el momento, es muy difícil”.

El jueves pasado, el juzgado que lleva adelante la causa aceptó darle el beneficio de prisión domiciliaria tanto a Kueider como a su secretaria, pero a cambio le impuso una fianza de US$300.000.

“El fiador que ofrecieron es un abogado reconocido en la sociedad paraguaya, es una persona con buen prestigio profesional, que ha presentado toda la documentación que acredita que es una persona solvente”, manifestó Otazú, quien aclaró que el dinero del procedimiento quedó incautado en la aduana de Paraguay.

El juez paraguayo también se refirió a los rumores que señalaban que el legislador peronista estaba con prisión domiciliaria en un departamento cuyo edificio cuenta con pileta y otros lujos.

En ese sentido, Otazú contestó: “Si el departamento tiene piscina y gimnasio, para nosotros es irrelevante. La cuestión clave es que él esté privado de la libertad, que ambos estén 15 días sin salir a la vereda”.

A su vez, aclaró: “La Policía va a hacer un control permanente sobre la puerta de ingreso y salida del departamento para que no salga. Si va a la pileta está violando la restricción perimetral”.

El juez contó que ninguna autoridad de la Argentina se comunicó con él para hablar del tema y aclaró que el Ministerio Público Fiscal es quien lleva adelante la causa. “Si existiese alguna requisitoria de la Justicia Argentina para extraditarlo, primero ingresa al MPF y luego al Poder Judicial”, señaló.

“Kueider es un simple turista como cualquier extranjero que llega al país. Para nosotros llama la atención porque es una autoridad de la Argentina, pero es un ciudadano más”, cerró.