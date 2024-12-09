La ley de Fueros será el tema central en la primera semana de extraordinarias

El debate de una reforma de la ley de Fueros para expulsar a legisladores que tengan causas judiciales y el pedido del kirchnerismo para echar al senador Edgardo Kueider, se instalarán con fuerza en el Congreso Nacional en la primera semana de sesiones extraordinarias.

Sin bien se aguarda que este lunes o martes se formalice la convocatoria a extraordinarias anunciada el miércoles pasado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, desde el oficialismo, el kirchnerismo y los bloques dialoguistas comienzan a definir su estrategia.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno quiere tratar seis temas: la ley de Fueros, las reformas electoral-con eliminación de las PASO-y política, Juicio en Ausencia, autorización al presidente Javier Milei para poder viajar al exterior sin pedir permiso al Congreso, y Ley Antimafia.

La lista de temas no incluye dos temas claves, el proyecto de Ficha Limpia pedido por los bloques dialoguistas y el Presupuesto 2025, lo cual generó el rechazado de toda la oposición en el Congreso porque será el segundo año que no se aprueba la ley de gastos y recursos.

Si bien parecía que la reforma electoral que propone eliminar las PASO y limitar el aporte estatal iba a ser el tema central de las sesiones extraordinarias, la detención en Paraguay del senador de Unidad Federal, Edgardo Kueider, con 200 mil dólares sin declarar, volvió a instalar el debate sobre la ley de Fueros.

El interbloque de Unión por la Patria pidió una sesión especial para el jueves a las 11 para tratar la expulsión del senador entrerriano.

Como contraofensiva, el Gobierno estudia mandar un proyecto donde propone pedir echar a todos los legisladores con causas judiciales.

Incluso el Gobierno lanzó en la cuenta de Adorni una encuesta que tuvo cien mil participantes donde preguntaba a los usuarios de la red social X si está a favor de echar a los legisladores que tengan causas judiciales.