Intentan dar por cerrada la pelea entre Villarruel y los Milei

Tras su tuit que en el que trató a Francia como "colonialista" y que fue considerado como "no feliz" por el Presidente, Victoria Villarruel habló del tema, que derivó en gestiones y pedidos de disculpas de Karina Milei en la embajada francesa.

"Yo siempre quise defender a la Selección Argentina y a los argentinos así que todas las demás interpretaciones, la verdad que paso por alto y no me ofendo", sostuvo este martes la vicepresidente.

Villarruel se metió días atrás en la polémica por los cánticos racistas de los jugadores de la Selección Argentina hacia Francia, luego de haber ganado la Copa América en los Estados Unidos desde sus redes. Era mientras ya pululaban cuestionamientos de jugadores franceses del Chelsea hacia su compañero Enzo Fernández, quien transmitió en vivo el festejo de la polémica. Y a quien la vice salió a bancar.

"Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros", escribió Villarruel en su perfil de X. Y avanzó: "Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas".

Ese posteo, trajo el cuestionamiento del presidente Milei, quien sostuvo que el posteo de su compañera de fórmula "no fue feliz".

"Con un tema deportivo no podés generar un quilombo institucional en términos diplomáticos. Pero ya se arregló. Lo arregló Kari", valoró el Presidente la intermediación de su hermana Karina, quien pidió disculpas en la Embajada de Francia. "Siempre creo que lo más importante es estar apoyando a cada uno de los argentinos", amplió la vicepresidenta en El Ancasti.