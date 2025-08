Argentina desconoció las elecciones en Venezuela

El Gobierno de Javier Milei comunicó oficialmente que que desconoce la forma en que concluyeron las elecciones en Venezuela, luego de la autoproclamación del dictador Nicolás Maduro como presidente reelecto. “La República Argentina rechaza y desconoce el resultado anunciado por el Gobierno venezolano en el que se adjudica el triunfo en las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el día 28 de julio y condena enérgicamente el accionar del presidente Nicolás Maduro que, tal como se esperaba, ha despreciado una vez más la voluntad del pueblo venezolano de vivir en una Venezuela libre, próspera y democrática”.

Una de las primeras acciones que dispuso la cancillería fue expresar con énfasis su ausencia al acto del Consejo Nacional Electoral venezolano en el que Maduro junto a los dirigentes del chavismo celebraron su continuidad en el poder. “Al respecto, instruyó al Encargado de Negocios en Caracas no participar del acto de proclamación de la candidatura oficialista convocado por las autoridades venezolanas en el día de la fecha”, sostiene un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores que conduce Diana Mondino.

“La República Argentina considera indispensable que se permita el acceso de la oposición a las actas de escrutinio así como insta a las autoridades venezolanas a respetar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual es Parte, en especial su artículo 25", agrega el texto oficial.

“La proscripción y persecución de opositores políticos, la sistemática violación de los derechos humanos, el rechazo de la presencia de veedores y prensa extranjeros, así como las mismas trabas impuestas al registro en el exterior de sus conciudadanos para impedirles votar, eran claros indicios de que estas elecciones no serían democráticas ni transparentes. A pesar de eso muchos miembros de la comunidad internacional, incluida la República Argentina, eligieron confiar en que, en ese mínimo espacio de participación que quedaba, era posible un cambio para Venezuela”, prosigue la comunicación de la cancillería argentina.

El documento oficial formaliza las expresiones que sostuvo el presidente Javier Milei, junto a sus principales funcionarios, advirtiendo que el régimen chavista registraba para los comicios del domingo 28 de julio un amplio rechazo popular. Desde hace semanas que los dirigentes oficialistas en el país vienen advirtiendo que Maduro no reconocería otra cosa que no sea su continuidad en el gobierno de Caracas.