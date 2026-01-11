"Es un ecocidio", dijo el gobernador de Chubut sobre los incendios intencionales

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, calificó la situación provocada por los incendios forestales en la zona de Epuyén como una de las emergencias ambientales más graves que vivió la provincia. En diálogo televisivo, sostuvo que el escenario es crítico y destacó el trabajo coordinado para frenar el avance de las llamas: “Hoy estamos todos, espalda con espalda, para defender la localidad de El Hoyo”.

Desde hace varios días, brigadistas, voluntarios y vecinos enfrentan el fuego en condiciones climáticas adversas, con altas temperaturas, sequía prolongada y fuertes vientos que dificultan cualquier tarea de contención.

El foco ígneo se inició el 5 de enero en cercanías de Puerto Patriada y el lago Epuyén, y avanzó rápidamente por la extrema sequedad del bosque andino-patagónico y los matorrales. En apenas 48 horas, el fuego alcanzó las inmediaciones de Epuyén y El Hoyo, lo que obligó a evacuar a más de 3.000 personas y provocó la destrucción de al menos 10 viviendas, según informó el secretario de Bosques, Abel Nievas.

La emergencia también forzó cortes en la Ruta Nacional 40, un corredor clave de la región, y mantuvo a residentes y turistas fuera de sus hogares, en un contexto de máxima incertidumbre.

Qué dijo Ignacio Torres

Torres explicó que la magnitud del incendio está directamente vinculada al contexto climático: “Estamos atravesando la mayor sequía desde 1965. Todos los años hay incendios, accidentales o intencionales, pero ahora cualquier foco que inicie tiene un crecimiento exponencial que es muy difícil de controlar”.

El mandatario remarcó que las últimas horas fueron determinantes: “Ayer sabíamos que estas 48 horas eran críticas. El viento no ayudó y hoy se esperan ráfagas de entre 60 y 70 kilómetros por hora”, lo que incrementa el riesgo de propagación y la aparición de nuevos focos.

El gobernador también diferenció el origen de los incendios activos en la región. Según precisó, en el Parque Nacional Los Alerces el fuego se originó por una tormenta eléctrica, a partir de la caída de un rayo. En cambio, en El Hoyo y Puerto Patriada, el incendio fue intencional.

“La fiscalía encontró acelerante, concretamente combustible, y se está trabajando con seriedad en la investigación”, afirmó Torres, quien subrayó que el fuego “está quemando bosque nativo, que tarda miles de años en recuperarse”.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta naranja por calor extremo en el oeste provincial, mientras continúa el monitoreo permanente de la Ruta 40 y la vigilancia sobre otros focos en Río Negro, Neuquén y Santa Cruz.

Recompensa, penas y reclamo de justicia

Torres advirtió que el caso no puede quedar impune: “No puede quedar en la nada. Toda la sociedad va a seguir la investigación y exigir una pena que sea verdaderamente ejemplificadora”. En ese sentido, confirmó que hay una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten información relevante y anticipó una reunión con el Ministerio de Seguridad provincial y la Fiscalía para evaluar avances y comunicar novedades.

El operativo desplegado incluye a más de 300 brigadistas y voluntarios, recursos aéreos de distintas provincias y de Chile, y aeronaves de gran porte como el Boeing 737 Fireliner, con capacidad para descargar 15.000 litros de agua por vuelo. El mandatario también destacó el rol de los radioaficionados, clave para sostener la conectividad en zonas aisladas.

Críticas al Gobierno

En materia de prevención, Torres reconoció las limitaciones operativas: “Patrullar cientos de miles de hectáreas es imposible. No alcanza el recurso humano”. Por ese motivo, la provincia incorporó tecnología satelital, declaró la emergencia ígnea hace dos meses y realizó una licitación conjunta con Río Negro y Neuquén, para no depender exclusivamente del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

Además, se reconstruyó una brigada de comando conjunto entre las tres provincias y se incrementaron las multas para quienes provoquen incendios, incluso por imprudencia.

Torres insistió en la necesidad de sanciones más duras: “Literalmente es un ecocidio. El año pasado detuvimos a dos personas en Cholila con bidones de combustible, pero las penas son irrisorias. Alguien que prende fuego miles de hectáreas de bosque nativo tiene que estar años en la cárcel”.

El plan provincial también contempla la limpieza de terrenos y la renovación de líneas eléctricas, tras años de falta de mantenimiento. Finalmente, el gobernador cuestionó la reducción de partidas nacionales para el combate del fuego y adelantó que, una vez contenida la emergencia, reclamará responsabilidades: “Hace falta un cambio urgente en quienes manejan el Parque Nacional Los Alerces”.

En ese marco, confirmó el impulso de una reforma penal para incorporar la figura de ecocidio, con penas acordes al daño ambiental causado.

Ámbito