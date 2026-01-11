La curiosa cláusula entre Racing y Milan por el préstamo de Carboni

Valentín Carboni jugará una temporada a préstamo en Racing y en estas horas se conoció una curiosa cláusula que tiene el acuerdo con Inter de Milán, dueño del pase del joven futbolista.

Suele ocurrir que un club es "penalizado" con plata en caso de que el jugador que llega a préstamo no tenga determinados minutos en cancha, como así también que si se el futbolista cumple determinados objetivos la institución sea vea obligado a comprar el pase.

En este caso, el acuerdo entre Racing e Inter tiene una particularidad pocas veces mencionada y es que el club que cede al jugador le pagará al que lo recibe en caso de jugar un determinado tiempo. ¿Cómo sería en este caso?

Según lo que se conoció, cada vez que Carboni juegue cuatro encuentros consecutivos, Inter tendrá que abonarle a Racing 200 mil dólares, según pudo averiguar TyC Sports.

Por ejemplo, si Carboni juega todos los partidos de la Liga Profesional (16) recibirá un total de 800 mil dóalres, sin contar que además Racing disputará encuentros de Copa Sudamericana y Copa Argentina, más los hipotéticos playoffs.

Además de esta cláusula por partidos jugados (no se conoce si tienen que ser sí o sí como titular), el otro acuerdo entre Inter y Racing es un dinero en caso de que Carboni juegue el Mundial con la Selección Argentina.

Uno de los objetivos del joven de 20 años es tener continuidad (por eso cortaron el préstamo con Genoa) y realizar un gran semestre para volver a ser considerado por Lionel Scaloni y meterse en la lista definitiva para el Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

Carboni ya formó parte del proceso de Scaloni, quien lo tiene muy bien considerado, aunque una grave lesión en la rodilla cuando estaba en Olympique de Marsella le hizo casi un año (volvió con un gol en el Mundial de Clubes). En los pocos minutos que jugó, el formado en Lanús se ganó los elogios hasta de Lionel Messi.

Ese período sin poder jugar lo dejó sin el representativo nacional y ahora buscará volver a tener su lugar con un gran semestre en Racing. En entrevista que dio hace unos días, Scaloni se refirió al hecho de que juegue en el fútbol argentino y la posibilidad de una convocatoria.

"Si está en el fútbol argentino es algo bueno, porque lo tenemos cerca. Si logra volver a su nivel más alto, lo tendremos en consideración. Me pone contento su decisión de sumar minutos", expresó Scaloni.

La vuelta a la Selección Argentina es uno de los objetivos del zurdo talentoso y en caso de darse será porque Racing lo disfrutó en la cancha, como así también tendrá un incentivo en la tesorería.

TyC Sports