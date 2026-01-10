Corrientes: demoraron a un hombre por causar disturbios en la peatonal Junín

La Policía de Corrientes demoró ayer a un hombre que provocaba disturbios en la peatonal Junín, en pleno microcentro de la ciudad. El hecho ocurrió durante la tarde, tras un alerta recibido a través del Sistema Integral de Seguridad 911.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando de Patrullas, cerca de las 20, mientras desarrollaban tareas de prevención. Según informaron fuentes policiales, el detenido estaba molestando a las personas que circulaban por la peatonal.

La intervención tuvo lugar entre las calles San Juan y Rioja, donde los policías constataron la situación y procedieron a la demora del hombre.

Se trata de una persona de 40 años de edad, quien estaba en aparente estado de ebriedad. De acuerdo con las primeras averiguaciones, contaría además con antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.