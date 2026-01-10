Corrientes: dueños de un campo sorprendieron a cuatreros con tres vacas faenadas

Otra vez el abigeato vuelve a golpear en la costa del Río Uruguay, esta vez en el extremo Sur de Corrientes, donde ganaderos de Monte Caseros sorprendieron el viernes a la noche a una banda de cuatreros en su campo en pleno robo.

Habían matado tres vacunos de un total de ocho que tenían encerrados en un corral, pero la repentina llegada de los propietarios los obligó a escapar en la oscuridad de la noche, en un hecho ocurrido alrededor de las 22.

El intento de abigeato se frustró en un campo cercano al paraje Don Julián, a unos 11 kilómetros de la ciudad, a la vera de la Ruta Provincial 129, según detallaron a El Litoral desde Radio MAS.

El propietario de apellido González y su esposa de apellido Paniagua sorprendieron a los delincuentes en plena faena de sus animales, cuando llegaron durante la noche como parte de recorridas rutinarias que realizan de manera habitual, justamente por la proliferación en la zona de este tipo de delitos que ocurren desde hace años con gran impunidad.Según detalló, al llegar de manera repentina al establecimiento, encontraron a los individuos en la zona de la manga del corral con la hacienda preparada para una carneada. "Los tipos ya habían degollado a tres animales", declaró González quien añadió que se disponían a carnear para obtener y llevarse la carne.Los damnificados, ante semejante pérdida ya consumada y con la fuga de los delincuentes, llamaron con urgencia a la base de la división local de la Policía Rural y Ecológica (Priar). En minutos llegó un móvil para verificar lo ocurrido e iniciar una investigación en busca de identificar a los autores, para lo cual pusieron en conocimiento a la Fiscalía en turno.Este nuevo episodio de abigeato encendió la alarma entre los productores rurales de la zona, quienes desde hace año son víctimas del accionar delictivo de escurridizas bandas de cuatreros.Aseguran que en el lugar donde tenían encerrada a la hacienda quedaron evidencias que fueron recogidas por los peritos, mientras investigan con indagatorias para hallar la punta del ovillo que pudiera conducirlos hasta los sospechosos.