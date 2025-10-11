Con 5.000 visitantes en la apertura, las playas de Corrientes viven el fin de semana largo

El verano ya se siente en la ciudad de Corrientes. Desde la apertura oficial de la temporada 2025/26, el primer fin de semana entre el 1 y el 5 de octubre, 5375 bañistas se acercaron a disfrutar de las playas municipales, marcando un anticipo de lo que promete ser un fin de semana largo con gran concurrencia.

Todos las playas habilitadas

Los cinco balnearios habilitados Arazaty I y II, Molina Punta, y Malvinas I y II, ya cuentan con todos los servicios en funcionamiento de manera ininterrumpida. Las playas permanecen abiertas de 8 a 20 horas, con cobertura de guardavidas, personal de la Guardia Urbana y acompañamiento de la Policía de Corrientes, además de limpieza constante, sanitarios y espacios de descanso.

Archivo Marcos Mendoza

Servicios en los balnearios

En los balnearios Arazaty I y II y Malvinas I, los baños permanecerán habilitados hasta las 2.30 de la madrugada, un servicio clave para quienes disfrutan del río durante las noches cálidas

Archivo Marcos Mendoza

En Malvinas II continúa el espacio amigable para mascotas, una iniciativa que se sostiene por tercer año consecutivo, y la incorporación de decks de acceso hasta el agua y un ascensor en Malvinas I para personas con movilidad reducida, que será inaugurado en los próximos días.

La temporada de verano se extenderá hasta abril, y desde el municipio invitaron a disfrutar de las playas de forma responsable, aprovechando los espacios públicos y las mejoras realizadas. Con el fin de semana largo en puerta, todo indica que las playas correntinas volverán a ser uno de los principales atractivos turísticos de la región.