Tarjeteros jardines de infantes corte de transito
TODO POR AMOR

La decisión que Maxi López tomó por Wanda Nara y que la hizo feliz

El ex futbolista lo confirmó y muchos están realmente sorprendidos de su acercamiento a Wanda Nara, el cual hizo estallar los rumores.
 

Por El Litoral

Sabado, 11 de octubre de 2025 a las 17:03

Maxi López demostró estar en una etapa personal de evolución constante y en donde, particularmente, su vínculo con Wanda Nara mejoró muchísimo en estos últimos meses. De hecho, el ex futbolista llegó a quedarse en el departamento de la mamá de sus hijas.

En este tiempo que tiene viviendo por Argentina, a raíz de su participación en MasterChef Celebrity, lo que en principio sería solo unas semanas, terminó extendiéndose. Y es por amor a sus hijos y esta buena sintonía que atraviesa con Wanda, que decidió quedarse más en el programa, además de quedarse en el país. "Aceptar requería quedarme algunas semanas más en el país y los chicos querían eso", detalló Maxi, pese a que su esposa fue recientemente mamá; hoy disfruta de estar cerca de sus hijos varones, en este marco armonioso que lleva con Nara.

En lo que respecta al programa, su participación es toda una verdadera sorpresa; en principio porque no era sencillo acordar su llegada, por cuestiones económicas, además de que muchos no creían posible una revinculación de Wanda.

 Maxi López se queda en Argentina y así lo confirmó

"Me gusta MasterChef, es algo que voy aprendiendo, me divierte y me siento cada día más a gusto. Van a ver un poco de todo. Es un ambiente familiero, hay alguna que otra suspicacia, pero es como me lo contaron", deslizó Maxi, en cuanto a la comodidad que siente en el programa de Telefe.

Con grandes expectativas puestas por delante, se espera que Maxi sea uno de los protagonistas más destacables. Sin dudas que sus idas y vueltas con Wanda estarán presentes en todo momento y darán grandes momentos.

Este lunes a las 22 horas, se volverán a encender las hornallas más famosas del país. "Estamos bien y tranquilos con Wanda. Me gusta este momento, después de tanto tiempo nos merecíamos esto", aseveró Maxi en relación a cómo se lleva con la mamá de sus hijos.

Fuente: Paparazzi.

