Thiago Medina se animó a hablar de su accidente: su impactante testimonio

La vida de Thiago Medina comenzó de cero otra vez; el joven logró salir adelante y recuperarse en medio de su dramático accidente. Con tres operaciones que debió pasar, los médicos lograron salvar su vida en lo que catalogaron como un milagro.

Poco a poco, Thiago fue recuperándose y también le fueron contando lo que pasó. En ese aspecto, el shock al que se expuso hizo que su cabeza no recordara nada acerca de lo que pasó, y eso fue lo que le confesó a Nacho Castañares sobre lo ocurrido.

“Me dijo que no recordaba nada del accidente, ni de las horas previas ni posteriores. Fue recolectando información y fueron contando cómo había sucedido”, aseveró el ex Gran Hermano, en relación a lo que vivió Medina.

Durante su paso por Nacho, que es además padrino de Laia y Aimé, las hijas que Thiago tuvo con Daniela Celis, explicó las secuelas que hoy enfrenta su amigo. Tristemente, la recuperación es muy lenta y los dolores persisten.

El delicado momento que atraviesa Thiago Medina con su salud

“Está bien, está sin dolores. Obviamente, hay partes que le duelen, la herida de la espalda y las costillas, pero de piernas, de cabeza y de todo lo demás, está impecable”, aseveró Nacho sobre Medina, quien ahora deberá recomponerse.

Las visitas a los médicos y kinesiólogos son los próximos pasos que estará dando Thiago en esta nueva vida y oportunidad que se le presentó. Hoy puede estar feliz con sus hijas, tal cual lo soñó e imaginó en sus días de internación en terapia intensiva.

