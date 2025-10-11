Sofía Meabe ganó la Copa Argentina y será top 100 mundial

La correntina Sofía Meabe se coronó en la Copa Argentina que se disputó en Salta y desde el lunes estará entre las mejores 100 tenistas del mundo.

Meabe (17 años) se adjudicó la final del torneo juvenil más importante del circuito sudamericano. Se trata de un certamen de categoría COSAT Grado 1 y el ITF J200.

En el juego por el título en la categoría Sub 18, este sábado, la correntina venció a la estadounidense Yael Saffar por un ajustado 7-5 y 7-6 (6) y de esta forma sumó su octavo título en el circuito internacional juvenil.

El camino a la consagración comenzó con una victoria sobre la brasileña María Eduarda Carbone dos Santos por 7-5 y 6-4.

En la segunda ronda, Meabe, que partió como tercera preclasificada, venció a la estadounidense Kennedy Drenser-Hagmann por 7-6 (5), 4-6 y 6-3.

En el cruce de cuartos de final, se recuperó y triunfó sobre la chilena Camila Zouein Yanez por 4-6, 6-1 y 6-4.

La semifinal fue contra la brasileña Pietra Rivoli, segunda preclasificada 91 en el ránking ITF Junior, y la victoria de Meabe fue 6-3, 2-6 y 6-4.

Para Meabe fue su tercer título del año. Anteriormente se había adjudicado los torneos J100 de Luque (Paraguay) y Lima (Perú).

En el 2024 ganó tres certámenes, dos J60 en Villa María (Córdoba) y un J30 en Buenos Aires.

Además, en el 2023 se consagró en otros dos torneos J30 en la ciudad paraguaya de Luque.

La gran producción de Meabe en los últimos meses le permitirá ingresar por primera vez al top 100 del escalafón internacional junior desde este lunes convirtiéndola en una de las jugadoras argentinas de mayor proyección.