Macri reclamó a Milei que convoque al diálogo tras las elecciones del 26

A 10 días de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, Mauricio Macri salió a jugar fuerte en la campaña. Con diferencia de minutos, el expresidente difundió un audio a la militancia del PRO, en el que no mencionó ni a Javier Milei ni a La Libertad Avanza, y también un extenso mensaje en el que sí le dirigió un mensaje directo al Gobierno: le reclamó que después de los comicios convoque al diálogo, "con humildad y honestidad".

En el tuit que publicó en su cuenta personal, hizo una evaluación de la primera mitad del gobierno de Milei. Lo tituló "Ahora hay que arrancar y crecer sin parar". Incluyó una valoración de la baja de la inflación, aunque también dejó reclamos de más diálogo para implementar medidas económicas.

"Hace menos de dos años, la prioridad más urgente para todos los argentinos era detener la inflación", recordó, antes de destacar el índice del 2,1% de septiembre que esta semana reportó el INDEC y compararlo con el 211,4% que "dejó Alberto Fernández", a quien sí mencionó por su nombre.

"Pero ahora, alcanzado parcialmente ese primer objetivo tan importante, estamos en otra etapa, igualmente urgente: la gente necesita dejar atrás rápidamente el estancamiento y pasar de la estabilidad al crecimiento", continuó Macri en ese mensaje de Twitter.

El primer pedido fue avanzar con un nuevo Presupuesto, después de dos prórrogas dispuestas por el Ejecutivo. Y tras un llamado a plantear "metas concretas e inmediatas" para "orientar los acuerdos", Macri le reclamó al Gobierno de Milei una apertura al diálogo. "independientemente del resultado, este es el camino que debemos recorrer. "Escribo esta propuesta antes de las elecciones porque creo que, independientemente del resultado, este es el camino que debemos recorrer", enfatizó.

"El PRO, y yo como presidente del partido, estamos dispuestos a asumir este compromiso. Somos conscientes de que nuestro aporte, por sí solo, es insuficiente para los cambios que hay que realizar. Necesitamos que después del 26 el gobierno convoque al diálogo, con humildad y honestidad. Que acepte eventualmente una oposición constructiva que traerá propuestas desde cada rincón del país para realizar las reformas necesarias que nos harán cambiar", profundizó al respecto.