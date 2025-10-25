Identificaron al presunto autor intelectual del triple crimen

La declaración de una testigo este viernes arrojó un nuevo nombre clave en la investigación por el triple femicidio de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Branda del Castillo (20). Es el de Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31), un narco peruano detenido en una alcaldía de la Policía Federal Argentina.

Cubas Zavaleta, o conocido como "El Señor Jota" o "Jota", está señalado como el autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela. Estaba detenido en la Alcaldía de la PFA de la calle Cavia al 3500, aguardando la extradición a Perú, donde tenía pedido de captura internacional por una causa vinculado al narcotráfico.

Cubas Zavaleta es uno de los nuevos investigados en la causa que lleva el fiscal Adrián Arribas, a cargo de la fiscalía de Homicidios de La Matanza. Se cree que los detenidos serían parte de la banda narco criminal que él lidera.

En el procedimiento en la celda de Cubas Zavaleta, realizado por detectives de la DDI de La Matanza, se secuestró un teléfono celular y una libreta de tapa verde donde los investigadores creen que posee anotaciones vinculadas a los homicidios.

“La mayoría de las anotaciones eran números telefónicos”, precisó una fuente. Además, fue secuestrada una copia del libro de guardia y registro de visitas. Toda la información va a ser peritada para establecer si se tomará algún temperamento con el acusado.

Cubas Zavaleta tiene 31 años y es de Trujillo, el mismo lugar donde nació Tony Janzen Valverde Victoriano (20), más conocido como “Pequeño J”.

Hasta hoy se pensaba que "Pequeño J" era el líder de la banda. Declaraciones de imputados mencionaron a Víctor Sotacuro Lázaro (41) como la cabeza de la narco organización.

La declaración de un testigo clave señaló a Cubas Zavaleta en lo más alto de la banda.

Cubas Zavaleta posee varios antecedentes en Perú. Según el medio peruano Macro Norte, formó parte de la banda “Los Malditos del Espino Limón”, vinculada a la usurpación de un terreno en el distrito Laredo, en 2021. Allí se le secuestró una pistola 9 milímetros.

Además tenía vinculaciones con diferentes organizaciones de narcotráfico. Por esa razón, la Policía de Perú pidió la captura internacional, por lo que se libró una notificación roja.

Cubas Zavaleta fue detenido el 27 de agosto, apenas 23 días antes del triple crimen. Cayó en el conurbano bonarense, más precisamente en Lanús, donde lo encontraron detectives de la División Investigaciones de Fugitivos y Extradiciones de Interpol Argentina.