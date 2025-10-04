Macri dijo que espera una “etapa de cambios”

El expresidente Mauricio Macri destacó este sábado la reunión que tuvo con Javier Milei en la Residencia de Olivos, la segunda en cinco días, reclamó una "etapa de cambios" para avanzar en "reformas estructurales" y habló de la importancia de unir fuerzas en el Congreso.

Macri visitó en la tarde del viernes a Milei después del reencuentro que habían protagonizado el domingo tras un año sin hablar. En ambas cumbres estuvo el jefe de Gabinete Guillermo Francos, que fue clave para acercarlos nuevamente.

"La reunión de ayer en Olivos fue muy buena. Después de las elecciones del 26 de octubre, confío en que el gobierno iniciará una etapa de cambios orientados a realizar reformas estructurales importantes", dijo Macri este sábado en un mensaje publicado en su perfil de la red social X (exTwitter).

Y en este sentido, agregó: "Yo espero que los que queremos un cambio nos podamos unir para llevar adelante desde el Congreso las transformaciones que el país necesite". En la reunión de este viernes también estuvo la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

"Las posibilidades de progreso y crecimiento de la Argentina son enormes, pero requieren cambios importantes y el compromiso con una agenda real y metas a cumplir", insistió Macri en X.