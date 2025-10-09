El Obelisco abre sus puertas: cómo será la experiencia del nuevo mirador de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires anunció el lanzamiento de la preventa de tickets para subir al Mirador Obelisco a través de la web. Desde el sábado 1° de noviembre el monumento abrirá al público por primera vez en sus 89 años todos los días de 9 a 17.

Valor de entradas

Dentro del Obelisco se instaló un ascensor vidriado que permitirá el ascenso y descenso en grupos de cuatro personas, que disfrutarán de una vista panorámica de la Ciudad desde la cima del Obelisco en turnos rotativos de 15 minutos. La tarifa será de $36.000 para extranjeros, y de $18.000 residentes argentinos (con acreditación de documento).

Además, la experiencia integra contenido cultural y patrimonial, y una base operativa al servicio de vecinos y turistas. Todas las obras se realizaron preservando la estructura original del Obelisco, lo que garantiza su protección como Monumento Histórico Nacional.

Lanzamiento

El lanzamiento tuvo lugar en el marco de la Feria Internacional de Turismo, uno de los eventos más importantes del mundo para la industria que reunió a más de 140 mil visitantes en el predio de La Rural, además de contar con la presencia de todas las provincias y más de 55 países.

“El mirador panorámico es un nuevo atractivo turístico que cambiará la manera de ver nuestra Ciudad y su patrimonio, como en las grandes metrópolis del mundo”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

“Este avance es un hito turístico y cultural que posiciona a la Ciudad en el circuito global de grandes miradores urbanos. Es el resultado de un trabajo en conjunto con el sector privado que nos va a permitir seguir dando a conocer nuestra identidad al mundo”, expresó el presidente del Ente de Turismo de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan.

En agosto el Gobierno porteño adjudicó la licitación para la prestación de los servicios del Mirador Obelisco a la Unión Transitoria Autotransporte Andesmar. La concesión fue otorgada por un plazo de cinco años, con un canon mensual que permitirá que la Ciudad recupere la inversión realizada para el proyecto.

La ciudad de Buenos Aires es un destino de experiencias que durante todo el año tiene sus puertas abiertas para que los visitantes prueben sus más de 7.000 locales gastronómicos, visiten sus 287 teatros, conozcan sus 380 librerías y recorran sus 150 museos, además de poder disfrutar de una gran agenda de espectáculos musicales y culturales.