Caso Cecilia: fiscalía y querella pidieron que el clan Sena sea declarado culpable

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski llegó a un momento clave este jueves en la ciudad chaqueña de Resistencia. Tras las declaraciones públicas de cinco de los siete acusados, se realizaron los alegatos finales y la querella y la fiscalía pidieron que todo el clan Sena sea declarado culpable.

Tanto el equipo fiscal como la querella, a cargo del abogado Gustavo Briend, solicitaron que todos los acusados sean encontrados culpables por el jurado popular por el crimen ocurrido el 2 de junio de 2023. Se trata de César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Fabiana González, Griselda Reinoso Gustavo Melgarejo y Gustavo Obregón.

La fiscalía está conformada por el fiscal de Cámara, Juan Martín Bogado, junto a los fiscales de investigación Jorge Cáceres Olivera y Nelia Yael Velázquez. En conjunto pidieron también que se declare la culpabilidad de la familia y sus colaboradores.

El caso

La joven fue asesinada en junio de 2023 y, a más de un año del crimen, su cuerpo todavía no fue hallado. Este dato se convirtió en uno de los ejes del debate: mientras las defensas insisten en que la ausencia del cuerpo impide un análisis completo, la querella y la fiscalía remarcaron que las pruebas ya son contundentes y apuntan a la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Las voces del Clan Sena

El miércoles, varios de los acusados decidieron hablar por primera vez ante el tribunal. Emerenciano Sena, líder piquetero y procesado como partícipe primario del homicidio, fue el primero en declarar. Contó detalles de su vida antes de ser detenido y negó cualquier vínculo con el crimen.

Luego fue el turno de Fabiana González, Griselda Reinoso y Gustavo Melgarejo, acusados de encubrimiento. Todos intentaron despegarse del femicidio, pero Melgarejo fue más allá: relató que en el campo de los Sena encontró rastros de fuego y que César Sena y Gustavo Obregón le pidieron una pala, un dato que podría ser clave para la causa.

La última en declarar fue Marcela Acuña, procesada también como partícipe primaria. Buscó desligar a su expareja Emerenciano y apuntó directamente contra su hijo, César Sena, a quien responsabilizó como autor del crimen.

