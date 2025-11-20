Javier Milei firmó un DNU que reordena los ministerios

El presidente Javier Milei firmó el DNU de reordenamiento ministerial, una norma que modifica competencias entre áreas del Gobierno y devuelve al Ministerio del Interior el control del área de Deportes y del Registro Nacional de las Personas (Renaper). La medida fue enviada para su publicación en el Boletín Oficial de este jueves 20 de noviembre.

El decreto fue elaborado por la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal Murphy, tras una serie de ajustes a la primera versión de la Ley de Ministerios. Según fuentes oficiales, el cambio surge de acuerdos entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Con el nuevo esquema, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, encabezada por Daniel Scioli, será dividida. Turismo y Ambiente quedarán bajo la órbita del jefe de Gabinete, mientras que Deportes pasará a ser una subsecretaría dependiente de Interior. Allí se mantendrá, al menos hasta febrero, Diógenes de Urquiza Anchorena.

El decreto también revierte el traspaso del Renaper al Ministerio de Seguridad. La estructura vuelve así al Interior, que mantuvo históricamente esas competencias. No obstante, la Dirección Nacional de Migraciones seguirá en Seguridad, mientras que los Centros de Frontera regresarán a Interior para su administración y control.

En paralelo, la Jefatura de Gabinete absorberá la Secretaría de Comunicación y Medios (antes en Presidencia) y asumirá las tareas de la Vocería Presidencial, además de la supervisión de los Medios Públicos. El Interior solicitó, además, la creación de un área con funciones similares a las de Enlace Parlamentario para fortalecer la relación con el Congreso.

El reacomodamiento administrativo continuará en las próximas semanas, ya que la salida de Patricia Bullrich y Luis Petri hacia el Congreso a partir del 10 de diciembre obligará a introducir nuevas modificaciones en Seguridad y Defensa.

Con información de Infobae.