Fue a hacerse un implante dental a una clínica y murió: hay dos médicos detenidos

Miguel Ángel Berlini, un hombre de 64 años, murió el miércoles pasado en medio de un episodio que por ahora no tiene explicación: fue a hacerse un implante dental a una reconocida clínica del barrio porteño de Belgrano y perdió la vida. La Justicia detuvo a dos médicos e investiga si hubo mala praxis. Además, clausuró el lugar.

Fuentes policiales indicaron que Miguel murió dentro de la Clínica Robles, ubicada en la calle Virrey del Pino al 2530. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, Berlini permaneció inconsciente al finalizar el procedimiento odontológico.

Frente a la ausencia de respuesta, los dos médicos presentes —un cirujano maxilofacial de 47 años y un cirujano plástico de 57— aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, sin lograr revertir la situación.

Minutos después, personal del SAME constató la muerte del hombre hacia las 16:40. Cuando llegaron los policías a la clínica, el paciente se encontraba en la sala quirúrgica.

El lugar no mostraba signos de violencia ni desorden, mientras que su hermana —quien fue la que realizó la denuncia— informó que Miguel no tenía enfermedades de base conocidas.

Según las fuentes consultadas, por orden de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº59, a cargo de la fiscal Laura Belloqui, se dispuso la detención de ambos médicos involucrados.

Además, ordenó el secuestro de sus credenciales profesionales y de la historia clínica, y dispuso la clausura y faja del consultorio, así como el traslado del cuerpo para la autopsia, cuyo resultado determinará exactamente por qué murió. La causa quedó calificada como homicidio culposo, mientras continúa la investigación.

Según trascendió, Bellini vivía en la localidad bonaerense de Villa Adelina, partido de San Isidro. De acuerdo con registros previsionales, su actividad principal era la de servicios de preparación de comidas para llevar, que incluye rotiserías, casas de empanadas y pizzerías sin consumo en el local.

Estaba inscripto en la obra social de los empleados de comercio y actividades civiles. Asimismo, era chofer de una aplicación de transporte de pasajeros. Estaba separado de la madre de sus hijas.

