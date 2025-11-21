Incautaron 23 envoltorios de cocaína y una moto de origen dudoso en Corrientes

La Policía de la Provincia realizó varios allanamientos en diferentes puntos de la ciudad, secuestrando drogas, teléfonos celulares y una motocicleta. Entre los procedimientos, se destaca el secuestro de 23 envoltorios de cocaína y la detención de un ciudadano en el Barrio Pirayui.

Según informes policiales, los allanamientos se llevaron a cabo en cumplimiento de un trabajo desplegado por personal de la Comisaría distrito San Cayetano y por órdenes judiciales firmadas por la Jueza de Garantía, Dra. María Amelia Zair Nicolás. Los procedimientos se realizaron en los barrios IV Centenario, Ciudades Correntinas y Pirayui.

El personal policial de la Comisaría Séptima Urbana, participó en los allanamientos, junto con el Grupo de Intervención Rápida (G.I.R.) y personal del Destacamento San Marcos y la División Antiarrebato. En uno de los procedimientos, se secuestró una motocicleta Honda Biz por falta de documentación, y permanece a disposición de la Justicia para verificar su legal procedencia.

En el Barrio Pirayui, se encontró sustancias de origen vegetal en bochitas, lo que llevó a la intervención de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado.Se secuestraron 23 envoltorios de cocaína, teléfonos celulares y dinero en efectivo, y además ordenaron la detención de un ciudadano por orden del Fiscal Federal en turno.