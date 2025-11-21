El hijo de Valentina Cervantes revolucionó MasterChef y desató una ola de memes

La última emisión de MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefe tuvo un condimento distinto y altamente emotivo: los hijos de los concursantes ingresaron al estudio para acompañarlos en un desafío que combinó ternura, caos, complicidad familiar y, claro, mucha cocina. Pero entre todos los pequeños que participaron, hubo uno que se quedó con el protagonismo total de la noche: Benjamín, el hijo menor de Valentina Cervantes y Enzo Fernández.

La consigna era simple: los chicos debían recorrer el mercado del programa y seleccionar los ingredientes que sus padres tendrían que utilizar en sus platos. Lo que nadie esperaba era el entusiasmo desbordado de Benja al ver una montaña de naranjas. Sin pensarlo dos veces, comenzó a cargarlas con determinación, sin medir cantidades y con una energía que hizo reír tanto al jurado como al equipo de producción.

Cuando Valu abrió la canasta, entendió la dimensión de la hazaña: “Tengo morrón, zanahorias, manteca, dulce de leche, harina, vino, naranjas... puedo hacer un pollo a la naranja para todo el estudio con las naranjas que agarró Benja. Cuatro kilos de naranjas hay seguro acá”, dijo entre risas.

Acompañada por sus hijos Olivia y Benjamín, Valu se puso manos a la obra y presentó ante Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis un plato clásico: arroz con pollo y un salteado de verduras, al que inevitablemente incorporó el cítrico aportado por su pequeño asistente. La influencer celebró la presencia de sus hijos y remarcó lo especial que resultó cocinar con ellos a su lado, en un clima cargado de emoción.

Pero mientras la preparación avanzaba en el estudio, las redes sociales explotaban. La actitud de Benja se volvió viral en cuestión de minutos: usuarios de X y TikTok comenzaron a publicar memes, videos y comentarios llenos de ternura. “El bebé gordo tipo: no son suficientes naranjas”, “Derretida por el bebé gordo”, “Exijo que el bebé gordo sea parte del jurado”, “Lo amo”, fueron algunos de los mensajes que multiplicaron la popularidad del pequeño.

La edición de MasterChef dejó en claro que, más allá del nivel culinario, hay momentos que quedan grabados por la espontaneidad. Y esta vez, el protagonista fue un niño de dos años que vio un cajón de naranjas, se entusiasmó y terminó conquistando a todo el país.

