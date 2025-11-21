Más seguridad en la costanera de Corrientes, con la inauguración de una base de la Guardia Urbana

La Municipalidad de Corrientes inauguró este viernes una nueva base operativa de la Guardia Urbana en la Costanera de la ciudad. La sede busca mejorar la labor del cuerpo y fortalecer la seguridad mediante un monitoreo permanente de esta zona, que es ampliamente visitada, especialmente durante la temporada alta de turismo.

El acto de inauguración contó con la presencia del intendente saliente, Eduardo Tassano, y el intendente electo, Claudio Polich.

Integración tecnológica y plan Ñanderecó

El intendente Tassano explicó que la nueva base permite integrar las cámaras de seguridad de la zona a través de un convenio establecido con la empresa Sise Argentina.

Tassano destacó que la obra se integra dentro del Plan Ñanderecó, un programa municipal de mejoras urbanas.

"Esta obra se suma al Plan Ñanderecó, junto a las mejoras en Costanera norte, el puerto, el parque Camba Cuá y Terrazas del Paraná", detalló el mandatario.

Además, Tassano señaló que la ciudad "sigue avanzando con más espacios ordenados, seguros y listos para acompañar el crecimiento turístico de Corrientes", subrayando el enfoque de la gestión en la seguridad y el ordenamiento de los espacios públicos clave.