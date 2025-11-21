Taraguy jugará la Reválida para ingresar al Torneo del Interior

La región NEA tendrá la posibilidad de sumarse al Torneo del Interior (TdI), categoría B, que organiza la Unión Argentina de Rugby (UAR) para la próxima temporada.

El subcampeón del Regional 2025 disputará la Reválida que otorgará una plaza para el TdI B 2026. Víctor Luna, gerente de Competencias y Desarrollo de la UAR confirmó la novedad.

De esta forma, Taraguy de Corrientes será el equipo que disputará la Reválida el 28 de marzo del próximo año contra el 8vo. del regional NOA, Cardenales de Tucumán.

El equipo correntino se ganó este derecho por el subacampeón del NEA en el 2025. Mientras que Curne, el campeón, volverá a jugar el TdI A.

“Patagonia, que no tiene equipos en el TdI, y el NEA, que tiene solo un equipo, son las regiones que tendrán una vía de acceso al certamen”, contó el dirigente en el programa Bonus Rugby.

“Para determinar los otros protagonistas de las reválidas, se tuvo en cuenta la tabla general, del 1 al 32, del TdI 2025. Así se sumarán equipos de Oeste de Buenos Aires y Litoral”, agregó.

Luna sostuvo que no está aprobado el calendario del 2026 por parte del Consejo Directivo de la UAR pero el tentativo “que seguramente quedará fijado señala que la Reválida y el TdI A comenzarán el 28 de marzo, mientras que la categoría B dará inicio en el mes de abril”.

El Torneo del Interior 2025 tuvo la novedad de jugarse a lo largo del año y no al final de la temporada, por eso mantuvo la representación regional del certamen anterior, por lo tanto el NEA un participante, Curne, en el Tdi A y ninguno en la división B.

En el 2024, el NEA tuvo dos representantes en la Reválida, pero Taraguy y Aranduroga cayeron frente a Palermo Bajo de Córdoba y Cardenales de Tucumán, respectivamente y no pudieron acceder a la competencia nacional de clubes.

En tanto que Curne, por ser campeón del Regional, ingresó de manera directa al TdI A y mantuvo la plaza en la presente temporada.

La temporada 2023 marcó la última vez de un equipo de Corrientes en el Torneo del Interior. Aranduroga, por ser subcampeón del NEA, jugó el TdI B. Taraguy (tercero en el NEA) disputó la Reválida y Curne, el campeón, estuvo en la categoría superior.

Balance del TdI 2025

“Hicimos una encuesta con los jugadores y capitanes de los equipos participantes, y el 80% se mostró conforme con la forma de disputa”, sostuvo Luna en el canal de Youtube de Más Medio San Juan.

La competencia del Torneo del Interior se jugó a lo largo del año. Para ello se diagramaron ventanas, con pausa en las competencias regionales de primera división.

“Antes se jugaba todo a fin de año, 8 o 9 fechas casi seguidas. Con el nuevo diagrama, los viajes no son tan cansadores y se pueden planificar de mejor manera”, dijo.

El nuevo diseño de calendario de la UAR para el Torneo del Interior generó algunas críticas en las uniones más chicas donde, al tener pocos representantes en la competencia nacional, muchos equipos quedan “parados” varias semanas. Es el caso de las uniones de Nordeste, Formosa y Misiones que integran el NEA.

“Recibimos algunas quejas por el descanso que tenían muchos clubes. Eso es responsabilidad de cada unión. Les sugerí que armen competencias mensuales, con diferentes incentivos para mantenerlos a todos en actividad. Hay que innovar para aumentar la competencia regional”, analizó.

Luna aseguró que los clubes que toman parte del TdI aumentaron la cantidad de fichajes. “De los 16 clubes que participaron del Torneo del Interior A, 14 tuvieron al finalizar el certamen entre un 15% y un 20% más de jugadores fichados respecto el cierre de 2024. Claramente, sumadas a otras circunstancias, los clubes necesitaron ampliar la constitución de sus planteles superiores”.

Además, adelantó que “los jugadores del Súper Rugby de las Américas se podrán sumar, cerca de la cuarta fecha, a sus respectivos clubes en el Torneo del Interior”.