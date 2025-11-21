Ituzaingó inicia el 26° Concurso del Surubí: repartirá $150 millones en premios y genera alto impacto económico en Corrientes

Con la tradicional peña de pescadores, se dio inicio a la 26° edición del Concurso Integración de Pesca del Surubí en la ciudad de Ituzaingó. El evento, que se extenderá hasta el lunes 24 de noviembre (feriado nacional), repartirá más de 150 millones de pesos en premios y atrae a pescadores de distintas provincias argentinas, así como de países vecinos como Paraguay y Brasil.

La apertura oficial tendrá lugar en la noche de este viernes a partir de las 20.30 horas en el predio del ex playón deportivo del Club Yacyretá, donde se realizará el tradicional corte de cintas para inaugurar la Expo Feria Náutica, Comercial y de Servicios.

Impacto económico y sostenibilidad

El intendente de Ituzaingó y gobernador electo de Corrientes, Juan Pablo Valdés, subrayó el gran impacto económico del concurso para la ciudad. Valdés manifestó que el evento genera importantes ingresos para los emprendedores y prestadores de servicios de la localidad.

Además de la competencia de pesca deportiva con devolución, Valdés adelantó una acción clave para la sostenibilidad del concurso: durante esta edición se reintroducirán más de 1.500 alevines de surubí en el río.

La Expo Feria incluirá diferentes stands institucionales (Ministerio de Turismo), de náutica, artesanos y un tradicional patio de comidas con la oferta gastronómica de la Red de Cocineros del Iberá.

Agenda del fin de semana

La 26° edición del Concurso del Surubí tiene la siguiente programación:

Viernes 21 de noviembre (Noche): 20.30 hs: Apertura oficial de la Expo Feria Náutica, Comercial y de Servicios. Espectáculo musical y elección de la nueva soberana del concurso.

Sábado 22 de noviembre: 14 a 18 hs: Torneo de pesca de costa . Noche: Propuesta musical con destacados artistas regionales.

Domingo 23 de noviembre: 9 hs: Concurso embarcado . Noche: Cena de pescadores, entrega de premios y espectáculo musical.



Se premiará, entre otras categorías, a la pieza mayor y por equipos.