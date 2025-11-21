Gustavo Valdés se reunió con empresarios madereros de Guyarat para atraer inversiones a Corrientes

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, prosigue con su intensa gira comercial en la India, enfocada en la ampliación de mercados y la atracción de inversiones para la provincia. En ese marco, este viernes se reunió con un grupo de empresarios del sector maderero provenientes de Guyarat, una región industrial clave del país.

El encuentro tuvo lugar en el Consulado de Argentina en Mumbai. Los empresarios indios viajaron especialmente para la reunión, lo que fue destacado por el mandatario correntino.

Valdés señaló que, además de agradecer la deferencia, el objetivo es "generar vínculos con sus pares argentinos para que exploren oportunidades de inversión" en la provincia, impulsando así la forestoindustria correntina.

Prioridad logística y tecnológica

La reunión con el sector maderero se suma a la agenda estratégica enfocada en la logística. Este jueves, Valdés y su comitiva visitaron las instalaciones de JNPA, la empresa que opera el puerto de contenedores Jawaharlal Nehru en Navi Mumbai, uno de los nodos logísticos marítimos más importantes de Asia.

Durante la recorrida, los funcionarios correntinos tomaron contacto directo con los procesos tecnológicos y de infraestructura que permiten el alto volumen de operaciones en la terminal portuaria, buscando aplicar ese conocimiento al desarrollo logístico de Corrientes.

El Gobernador está acompañado en esta misión comercial por los ministros de Industria, Mariel Gabur, y de Producción, Claudio Anselmo, entre otros funcionarios provinciales.