Moria Casán diagnosticó a la China Suárez: "Tiene dependencia emocional de Icardi"

En las últimas horas, trascendió el detrás de escena de la entrevista que Moria Cásan le realizó a la China Suárez para su ciclo "La mañana con Moria" que se emite en las mañanas de El Trece, gracias a que la diva expuso los clips para el análisis de ella y su panel.

Al menos en lo que respecta a redes sociales, los internautas liquidaron a la actriz: algunos aseguran que Suárez tuvo severas exigencias con Mauro Icardi, otros -en cambio- indicaron que manifestó una excesiva dependencia. Lo cierto es que ciertos momentos no pasaron inadvertidos y tomaron fuerte trascendencia.

En su emisión de este jueves, la diva planteó: "A ver, ¿qué me dicen ustedes de este acto romántico?", comenzó. Inmediatamente, Gustavo Méndez remarcó una actitud de la artista: "Cada vez que ella termina de hacer una nota con un periodista, se levanta de su silla y lo va a buscar a él".

Ante esto, Moria señaló: "Perdón, ella tiene dependencia emocional por él, ¿eh? Él necesita, ella necesita. Yo se lo dije. Lo mira, pero no como si estuviera sometida, como para complacerlo. Pero bueno, no se da cuenta, ella dice que no tiene dependencia emocional, para mí tiene dependencia emocional", diagnosticó la conductora.

Y añadió: "Yo los veo que están enamorados de ellos para el afuera y para el adentro. Porque viven sacándose fotos, muchas fotos. Ahora en el avión subieron volviendo. Fotos, fotos, fotos, es una cosa... Están con la intimidad fracturada, un poco por tanta exposición. Cuando se juntan, me imagino que debe haber amor, pero los veo más como, no te digo fraternalizando, porque veo una gran pasión. Están como enamorándose ambos de la vida que tienen".

"Están llevando su misma novela que ellos construyen para el afuera y para el adentro. Están un poco en acting, pero no porque no sean verdaderos, sino porque es tanto lo que se ve... Los veo como protagonistas y espectadores de lo que provocan. Porque todos los días se sacan fotos", continuó.

"Se sacan fotos de su belleza. Hay una cosa posada, muy estética", finalizó la One.

