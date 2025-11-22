Lanús vs Atlético Mineiro: se define la Copa Sudamericana 2025

Lanús vs Atlético Mineiro será la final de la Copa Sudamericana, que se disputará este sábado desde las 17 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción. El Granate llega a la definición en uno de los mejores momentos de su semestre y buscará conquistar nuevamente el certamen que ganó por primera vez en 2013.

El equipo de Ricardo Zielinski transita una notable racha: sólo perdió uno de sus últimos 13 partidos oficiales, el clásico ante Banfield. En el torneo local viene de superar 3 a 1 a Atlético Tucumán, resultado que lo clasificó a los playoffs del Torneo Clausura, donde enfrentará a Tigre.

En su camino continental, Lanús dominó el Grupo G como líder invicto frente a Vasco da Gama, Melgar y Academia Puerto Cabello. Luego dejó atrás a Central Córdoba por penales, logró un triunfo resonante ante Fluminense en el Maracaná y superó a Universidad de Chile en una semifinal caliente que se definió con un gol de Rodrigo Castillo.

Atlético Mineiro, en cambio, atravesó un año irregular. El equipo de Jorge Sampaoli —vigente subcampeón de la Libertadores— tuvo dos entrenadores y alternó buenos y malos resultados. Si bien ganó el Campeonato Mineiro, fue goleado ante Cruzeiro en la Copa de Brasil y marcha décimo en el Brasileirao, lejos de los puestos de clasificación a la próxima Libertadores.

Su recorrido en la Sudamericana comenzó con un segundo puesto en el Grupo H detrás de Cienciano. En los playoffs eliminó por penales a Atlético Bucaramanga y luego avanzó dejando en el camino a Godoy Cruz, Bolívar e Independiente del Valle.

La final en Asunción contará con un show previo a cargo de Los del Fuego, la popular banda de cumbia santafesina que animará la antesala del encuentro.